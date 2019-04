¿Por qué la iniciativa del 1+1+1 no beneficia a la derecha?

Desde hace un tiempo está circulando por redes sociales una propuesta apodada como "el 1+1+1", que pide a los votantes de Ciudadanos, PP y Vox que no concentren los votos en senadores del mismo partido, sino que repartan los tres votos votando a un senador de cada formación. Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha participado en 'Herrera en COPE' y ha explicado por qué esta propuesta no beneficiaría a estos partidos, sino que les perjudicaría.

Según Michavila, esta propuesta "esta propuesta beneficia, al igual que la división del centro-derecha, a Pedro Sánchez". Según ha explicado el presidente de GAD3, las 13 elecciones que se han producido han dado lugar a 767 casos de estudio, y "en el 99% de los casos, el 100% en las últimas elecciones, tres senadores se los lleva el partido más votado y el cuarto el segundo partido". Esto se debe, según ha explicado, a que "el elector que coge la papeleta del Congreso marca las tres casillas del Senado".

Abro hilo sobre el 1+1+1 aprovechando el primer rato libre en semanas.

1. El 28A se elegirán 208 senadores en 59 circunscripciones, en las provincias peninsulares se eligen 4 senadores. Cada partido puede designar un máximo de 3 senadores y cada elector marcar a un máximo de 3. — Narciso Michavila (@nmichavila) 21 de abril de 2019

Este motivo, junto con el hecho de que esta propuesta surgiese justo después de que saliesen las listas electorales, ha hecho que Michavila considere esta iniciativa como "un fake". Además ha añadido que "intentar que lo que no han conseguido los líderes políticos, que es ir de forma conjunta al Senado, lo hagan millones de lectores es desconocer totalmente la decisión de voto". Y ha puesto como ejemplo el caso de Navarra, por donde no está circulando este bulo, en donde se han puesto de acuerdo Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y el Partido Popular para presentar cada uno un único senador y, según ha comentado, "el votante de centro-derecha Navarro lo tiene muy fácil no tiene que estar haciendo cosas raras".