¿Por qué durante el confinamiento se han producido menos infartos?

Los cambios de fase y las nuevas normativas que permitían a los ciudadanos salir a las calles a hacer deporte trajeron consigo la salida de cientos de personas para cumplir con sus rutinas. Algunos de ellos habían continuado con ellas en sus domicilios. Sin embargo, no fueron conscientes de que el nivel de esfuerzo físico al que se habían sometido no era el mismo. Muchos de ellos trataron de incrementar el nivel, lo que ha podido causar grandes sobreesfuerzos y accidentes cardiovasculares.

El Doctor José Calabuig ha admitido este viernes en el programa "Herrera en COPE" que los cardiólogos llevan muchos años recomendando a quienes van a hacer deporte que se sometan a un chequeo. De no ser así, “el problema podría ser irreversible”.

Deporte acorde con la edad

En muchas ocasiones, hay mucha gente que no entiende que cada edad tiene una regulación, y que por lo tanto, el deporte que se realiza debe ir acorde a la edad. El doctor ha declarado que se trata de un “defecto auténtico y real”, pero también ha añadido que se trata de un problema más común en los hombres que en las mujeres.

“Las mujeres tienen un sentido de prevenir problemas que se pueden cuidar y no arriesgan tanto. Los hombres no van de acuerdo a su edad y el organismo responde peor” ha dicho. Sin embargo, considera que hay que tener cuidado con los sobreesfuerzos y tener claros los límites, porque se han dado casos de gente “que ha hecho mucho deporte y han acabado con lesiones en las arterias por no haberse controlado”, ha afirmado.

Reducción de los infartos

El doctor ha mostrado su sorpresa al descubrir que durante el confinamiento, “los infartos se han reducido una barbaridad”. Se trata de un hecho que ha llamado mucho la atención a los cardiólogos. Sin embargo, el especialista cree que la situación vivida durante este confinamiento ha sido muy diferente a las que hemos vivido de forma habitual.

“Después del confinamiento ha habido mucho miedo, mucha angustia, mucho estrés con una situación de pánico tremendo” ha confesado. Esta situación ha hecho que tuviera que enviar a pacientes “a recibir ayuda” tras estos meses de confinamiento.