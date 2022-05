¿Por qué no deberíamos tenerle miedo a la viruela del mono? "No se trata de una infección grave, no mata"

Esta semana toda la prensa se ha centrado en la nueva enfermedad, llamada viruela del mono. Por ahora, hay 7 casos confirmados y 29 en estudio. Desde Sanidad informan de que está todo controlado, por lo que no hay que alarmarse. Pero, a veces, y sobre todo después de lo que acabamos de vivir con el coronavirus, es muy difícil que no surjan ciertas dudas. Sobre todo, con la cantidad de información que recibimos a lo largo del día, mucha de ella, contrastada, y otra mucha sin contrastar. Carmen, enfermera de Urgencias dice que "gente que acude a urgencias pensando que tienen la viruela del mono y tan solo les ha picado algún insecto".

Por otro lado, Marta, enfermera en Madrid, comenta que "los servicios de urgencia hemos notado un alarmismo social, relacionado con la desinformación y bulos que se da en las redes sociales y unido a la desinformación general sobre la salud que tienen los ciudadanos". Según un estudio del Consejo General de Psicología en España, el 43% de los españoles acude a internet para autodiagnosticarse, algo que puede ser muy perjudicial para nuestra salud. El estudio también refleja que la credibilidad que le damos a las redes sociales ha crecido un 18%. Y es que 4 de cada 10 españoles cree que el contenido que encuentra es certero.

Es importante generar tranquilidad

José Ramón Fernández, médico de atención primaria en el centro de salud de Dobra (Torrelavega), explica que, cuando aparecen nuevas enfermedades o más espectaculares de lo habitual, algunos pacientes tienden a ponerse en contacto con los servicios médicos porque empatizan de tal manera que creen tener los síntomas. Por ello, el doctor recalca la importancia de generar tranquilidad y el rol que tienen los medios en ofrecer una información lo más objetiva y veraz. Aunque remarca que el principal problema con el que la sociedad se encuentra es el creerse las opiniones personales sin fundamento.

"Últimamente, he oído de todo con esto de la viruela del mono. Por ejemplo, he recibido a una persona que me dijo que iba a ir con su familia al zoo de Santillana del Mar y me preguntó si debe ir con los niños a ver los monos o pasa a ver otro tipo de animales", ejemplifica Fernández. Por ello hay quecorroborar que para contagiarse de este tipo de enfermedad hay que tener un contacto muy íntimo. Agustín Carballo, médico de familia en el Centro de Salud La Victoria (Valladolid), habla sobre tres tipos de comportamientos diferentes frente a estas situaciones sanitarias.

Los tres tipos de actitudes de los pacientes

"Ante la aparición de casos de una enfermedad poco común y que genera preocupación entre la población, la mayoría de los pacientes adoptan una actitud expectante, intentando informarse sobre la enfermedad y siguiendo las recomendaciones. Sin embargo, hay otro segundo grupo de pacientes muy ansiosos y preocupados que acuden al médico ante cualquier síntoma banal para descartar la enfermedad. Hay un tercer grupo de pacientes que son los que, directamente, no acuden teniendo incluso citas programadas. Esto se debe a que piensan que se pueden contagiar, tienen miedo", sostiene Carballo.

Ahora mismo el foco está puesto en esta viruela, que no es peligrosa (en principio), sí que es molesta y necesita de un tratamiento médico. Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas, ha aclarado que podemos saber si estamos vacunados de la viruela por una marca que nos debió de dejar en el brazo. Pero que, por lo general, todas aquellas personas españolas mayores de 40 años la han recibido y ninguno de los menores de esa edad la tiene. No obstante, puede ser que no sepamos si fuimos vacunados.

"Es un virus difícil de transmitir"

Esto es así porque hubo un período de tiempo de entre 3 y 4 años en los que algunas Comunidades Autónomas dejaron de ponerlas, antes que otras. Por ello, lo primero que podemos hacer para verificar si estamos vacunados es revisar nuestra cartilla y, en caso de no tenerla, existe una prueba inmunológica que sirve para saberlo, aunque el médico apunta que no vale la pena hacérsela. "Los medios de comunicación permiten que tengamos acceso a cosas que pueden ser peligrosas", añade Soriano. El brote que hay ahora mismo en algunas partes del mundo va a ir a más, asegura el doctor, aunque parece que está localizado en varones homosexuales.

"Tiene que ver con haber compartido algunos lugares concretos, son personas que han tenido exposición múltiple a una persona que estaba contagiada", dice el experto. A lo que añade que se trata de un virus difícil de transmitir, ya que no va por vía aérea, como ocurre con el coronavirus. Además, no se trata de una infección grave, no mata. Lo que sí hace es producir unas lesiones cutáneas con pus dentro que duran unas tres semanas. Concluye que se suele transmitir por contactos íntimos y que lo suele coger la gente joven. Por lo tanto, los expertos coinciden en que no hay que tener miedo.