¿Por qué Ana Pastor ofrece ahora a Torra el Pleno que negó a Puigdemont?

Titula este jueves "El País" que Interior enviará a mil agentes a Cataluña ante un otoño caliente. En la llamada Junta de Seguridad que se reúne hoy en Barcelona, dicen los diarios que se hablará de la crisis de los lazos amarillos. "El Mundo" elige un titular que contiene una pregunta implícita. Ana Pastor ofrece ahora a Torra el Pleno que negó a Puigdemont. ¿Por qué? Ahí lo dejo. Los periódicos son hoy el relato de un divorcio exprés: el del PSOE y Ciudadanos en Andalucía y todo huele a elecciones en noviembre. "Andalucía abre la veda electoral", titula "La Razón". De fuera se fijan en la crisis de los espías entre Reino Unido y Rusia y en lo que se va conociendo del libro de Woodgard sobre Trump que dice"La Vanguardia" pinta a la actual Casa Blanca como una casa de locos. Locura o sencillamente indignidad la pretensión de una empresa en Barcelona que quiere instalar los una casa colmena. Reportaje en la contraportada de ABC. Son esa especie de nichos con un colchón que hemos visto en Japón. 200 euros al mes. Dice el ayuntamiento que no les va a dar licencia.

"La Razón" ha hablado con varios de esos agentes que ahora volveran a Cataluña y advierten que no permitirán otro Piolin, el veterano crucero italiano atracado en el puerto de Barcelona y donde fueron aojados y guardias civiles. Esta vez, añade "La información", el Ministerio utilizará instalaciones militares y descartará los hoteles. Además, "La Vanguardia" dice que el Presidente insiste en el diálogo y sobre el presunto ofrecimiento de la presidenta del congreso a Torra para que venga al parlamento y hable. "El Mundo" dice en un editorial que no entiende los motivos, lo veo como un gesto más bien ingenuo, de puro bienentencionado. Recuerdan los periódicos que hoy se cumple un año de eso dos días en los que los soberanistas aprobaron las llamadas leyes de desonexión. Hoy entrevistan en "El periódico de Cataluña" a Joan Coscubiela, el diputado que arrancó el aplauso de todos los partidos constitucionalistas cuando advirtió sobre la barbaridad que se estaba cometiendo. Aún colea la intervención teatral del presidente catalán. Dice "El País" que Torra esconde su incapacidad de gobernar bajo un discurso inflamado. Destaca Brunet en "La Vanguardia" que el mismo tribunal que admitió la querella por rebelión juzgará el uno de octubre. Se rechazaron las recusaciones y seis hombres y una mujer formarán el tribunal.

¿Y sobre Andalucía? Pues que son cuatro años de matrimonio entre PSOE y Ciudadanos en andalucía, no muy bien avenido es cierto, pero que este divorcio exprés que ahora plantea Albert Rivera no sorprende a nadie. En "La Razón" leemos que Rivera sigue el guión habitual, tira de manual y se desvincula lo antes posible de la gestión socialista. Algún periódico ya apunta fecha para esas elecciones, domingo 18 o 25 de noviembre. Desde luego no parece que el interés de los andaluces sea lo prioritario. Como escribe Jesús Lillo en ABC, lo de ayer entra en el manual de uso de la bisagra. 4 años de relación y 48 horas para cumplir lo incumplido. Escribe Lillo que romperse en vísperas electorales y precipitar una campaña es lo propio de este tipo de herrajes. En fin, cuenta "La Razón" que las de Andalucía van a abrir una veda electoral larga larga, con elecciones autonómicas, municipales y europeas a finales de mayo y ya veremos cuando las generales. Añade este periódico que los partidos tiene claro que en el congreso en los próximos meses no esperemos mucho más allá de una sucesión de mítines

Se puede leer también en "La Vanguardia" como la primera ministra May relató en el parlamento el final de una investigación de miles de horas que apunta a dos espias rusos como culpables de haber envenados a sergue skripal y su hija. Skirpal era un agente doble que vendió secretos a los británicos. La pareja sobrevivió y ahora vive bajo custodia del gobierno británico. Rociaron con el veneno el pomo de la puerta de su casa. El veneno lo tenía en el frasco de una muestra de perfume que tiraron en una papelera. Dos sintecho lo encontraron, uno de ellos se roció con el perfume y murió.