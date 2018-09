La 'play list' de Mariskal, la leyenda viva del rock

Este viernes la 'play list' de 'Radio Carlitos' ha venido de la mano de la leyenda viva del rock Mariskal Romero (Huelva, 1948), que acaba de lanzar el libro “Mariskal Romero – 50 años de Radio & Rock” escrito por el periodista Mariano Muniesa. Según ha dicho, “era de justicia hacerlo” para homenajear “a los héroes que cambiaron la faz del rock español”.

Pionero de la radio y prensa musical de rock en España desde principios de los años 70 con el programa "Musicolandia" y la revista "Disco Express", Mariskal ha recordado sus inicios y el despertar de las bandas nacionales. Aquí su lista de imprescindibles:

1. Twist and shout, The Beatles

2. All along the watch tower, Hendrix

3. Honky Tonk woman , Stones

4. Highway star, Deep Purple

5. Sábado a la noche, Moris