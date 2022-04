Plataforma de Estanqueros, en 'Herrera en COPE': "Otro sector que va a llenar la calle de protestas"

La Plataforma de Estanqueros de España está dispuesta a salir a la calle si continúa la campaña agresiva de recaudación del Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo autónomo de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que sanciona con hasta 120.000 euros a estancos por suministrar tabaco a establecimientos hosteleros fuera de su radio de acción.

El abogado de la Plataforma Felipe Colomer ha asegurado en "Herrera en COPE" que “hay una campaña agresiva de recaudación de impuestos, es decir, multar y cobrar. Porque si es cierto que debe ser uno de cada tres estancos cercanos al establecimiento el que suministre el tabaco, también es verdad que quién solicita esa autorización es el titular del establecimiento de hostelería que indica una de esas expendedurías y que hasta que el Comisionado para el Mercado de Tabacos no autorice o deniegue esa autorización no se puede vender ni se puede suministrar tabaco, de manera que lo que está ocurriendo es que el Comisionado ha dado una autorización expresa en la que reconoce que el estanco elegido por ese establecimiento de hostelería es uno de los tres más cercanos y cuando no lo autoriza, deniega esa autorización expresamente y ahora ocurre que hasta 2 o 3 y hasta 12 años después el Comisionado para el Mercado de Tabaco abre un expediente sancionador a ese estanco – con una media de entre 66.000 y 120.000 euros-, una sanción desproporcionada y le dice que la autorización que le dio no vale para nada”.

Los estanqueros sancionados van a acudir a los tribunales, pero mientras los juzgados resuelven se ven desamparados, “porque el estanquero ha confiado en el organismo público cuando le dio la autorización, y si ahora le quieren poner una sanción de 120.000 euros, no es el estanquero el que se ha equivocado sino el Comisionado” asegura Colomer.

Ahora el Comisionado ha cambiado el criterio para esa distribución a los establecimientos hosteleros, “es muy difícil, un estanquero se limita a vender, ya tiene muchas limitaciones legales. Es un comercio que se dedica a vender y es absurdo decir que la responsabilidad del estanquero es saber si es uno de los estancos más cercanos y además puede ocurrir que en el momento de hacer la solicitud puede ser uno de los más cercanos y a los tres días se haya cambiado de emplazamiento otro estanco que no se haya informado. El Comisionado no informa de cuando se hace un cambio. El estanquero cumple y es el Comisionado el que tiene que decir si el estanco cumple o no los requisitos” recuerda el abogado de la Plataforma de Estanqueros.

La persecución al sector es tan agresiva, dice el abogado, que el Comisionado investiga hasta si están bien puesto los letreros dentro de los estancos o si en las pantallas tiene una campaña que no se ajuste a las normas y cómo mínimo les sanciona con 12.000 euros. “Manda a la Guardia Civil a investigar. Ante esta perscución estamos a pocos días de tener a otro sector manifestándose en la calle”.