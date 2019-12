Plácido Domingo, en COPE: "Siempre he respetado a las mujeres y he sido un caballero"

Su vida ha sido siempre la música, aunque cuando estaba en el conservatorio también intentaba ser futbolista. Pero ganó la música. Salía como extra en las obras de sus padres en el teatro musical o suplía al pianista cuando fallaba. Debutó por primera vez en Guadalajara (México) en 1959 y ha llegado a estar una hora y media recibiendo ovaciones tras una representación. El entusiasmo por su trabajo ha sido siempre el mismo. Lo sigue haciendo con las vísperas sicilianas en Salzburgo o Nabucco en Valencia. La ovación ha sido grande para Plácido Domingo, aunque por dentro haya actuado con rabia y con una emoción distinta. Son momentos difíciles ahora. Ha pasado encerrado muchas horas en casa y ha sido la música la que ha conseguido que esté volviendo a una cierta normalidad.

Plácido Domingo fue acusado en agosto por varias mujeres de haber cometido abusos sexuales. Durante unos meses ha estado en silencio ante el ruido mediático que han generado dichas acusaciones. En una entrevista este miércoles en "Herrera en COPE", Plácido Domingo ha denunciado que fue acusado, juzgado y sentenciado "sin pruebas" y sin oportunidad de defenderse. "Siempre he respetado a las mujeres y jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. He sido un cabellero y quien me conoce y ha tratado conmigo, lo sabe", ha dicho.

Para Plácido, la ovación del público valenciano es la mejor demostración de que la gente le sigue admirando. "No sabía qué esperar del público. Pero antes de cantar se levantaron y hubo una ovación muy larga. Con un cariño extraordinario", ha dicho. Plácido reconoce que estos meses han sido "muy duros" para su familia, aunque permanecen unidos. Además, ha desvelado que no ha intentado ponerse en contacto con algunas de las mujeres que lo acusan. "No he hablado con ellas porque sería inútil. Uno está sentenciado de cualquier forma", se ha lamentado. Tampoco va a llevar este asunto a los tribunales por la complejidad del proceso judicial y su demora. "La verdad saldrá algún día. No quiero vengarme de nadie, sólo quiero seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora", ha contado.

Y, mientras tanto, siempre queda la música. Plácido Domingo asegura que en los camerinos ya se mete de lleno en su personaje y no ve atractiva la idea de modificar las épocas o vestuarios de algunas obras. "Hay muchos directores de escena que han pensado en cambiar las épocas de las óperas o el vestuario de acuerdo con el siglo en la que lo representan. Se puede hacer, pero yo prefiero hacer un personaje en la época en que se escribió", ha dicho.