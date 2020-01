Pilar García Muñiz: "Pedro Sánchez ya tiene lo que quería, pero acumula una hemeroteca digna de estudio"

La comunicadora se ha referido al acuerdo PSOE-ERC y al incumplimiento de lo que defendía Sánchez sobre su relación con los independentistas para llegar a Moncloa:

"Los líos independentistas a Pedro Sánchez le importan poco: él ya tiene lo que quería con la abstención de Esquerra. Lo defienden en Moncloa: lo importante es que haya gobierno cuanto antes. Por mucho que esto no sea lo que todos estos años ha vendido el propio Pedro Sánchez, que acumula una hemeroteca digna de estudio. 'Decían que era capaz de todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas; todo con tal de ser presidente del Gobierno. Esos ahora callan', eso decía. Pues eso es, ahora callan porque ahora mismo a Pedro Sánchez no hay quien le tosa en el Partido Socialista. Los críticos que en otro tiempo, no hace demasiado, se negaban a depender de nacionalistas e independentistas ahora mantienen la calma. Esto a pesar de que la portavoz de Ciudadanos, Inés arrimadas, trata a la desesperada de convencer a los barones del PSOE para que se enfrenten a Sánchez. Con todo esto sobre la mesa, el pleno de investidura ya está convocado. Meritxell Batet esperó a tener cerrada la abastención de ERC para convocarlo. Empezará el sábado a las 9 mañana para aprovechar al máximo el día y conseguir que intervengan el mayor número de grupos parlamentario. Al día siguiente, el domingo, será la primera votación en la que Sánchez necesita, recordamos, una mayoría absoluta que no tiene. Por lo que haría falta volver a votar el martes 48 horas después, entonces Sánchez ya necesitaría mayoría simple, es decir, más síes que noes".