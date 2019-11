Pilar García Muñiz: "ERC pasaría al sí inmediato a Sánchez si no hubiera elecciones catalanas en el horizonte"

Pilar García Muñiz ha analizado la actualidad de este lunes 18 de noviembre a las 06.00. Entre los puntos que ha tratado destacan las negociaciones de Sánchez para conseguir que su investidura salga adelante, y uno de los partidos que podrían colaborar con el PSOE es ERC. Así desgranaba García Muñiz los planes del partido independentista, y de las negoaciaciones socialistas:

"En ERC saben que sus votos van a ser determinantes en la investidura de Pedro Sánchez. Por el momento han dicho que no en ese primer encuentro que mantuvo la semana pasada Gabriel Rufián con Adriana Lastra y seguramente pasarían al sí de inmediato si no hubiera elecciones catalanas en el horizonte, donde saben que el apoyo a Sánchez les puede costar muy caro. En el PSOE, esta vez en esas negociaciones no interferirá Podemos, ya saben que el año pasado Pablo Iglesias medió para pactar los presupuestos y se llegó a entrevistar en la cárcel con Junqueras. Pero la cosa no cuajó, así que ahora las negociaciones las van a llevar en exclusiva en el Partido Socialista. ¿Y a todo esto, qué dice Quim Torra? Bueno pues el presidente catalán también le dice a Sánchez que no, que si quiere los votos de sus 8 diputados tendrán que abrir un diálogo de tú a tú, y les pide además recuperar esa figura del facilitador, del mediador, del relator, llámalo como quieras, que 'tiene que ayudar a un proceso de negociación serio y creíble'. Escuchen a Quim Torra, que quiere recuperar la figura del relator. ¿Te acuerdas, verdad, de aquel mediador internacional que exigió tras la declaración de Pedralbes, y que tanta polémica levantó. Tanta que miles de personas se concentraron en las calles de Madrid para pedir el fin de la negociación del Gobierno con los independentistas, y por primera vez PP, Ciudadanos y Vox se unieron bajo un mismo lema en la famosa foto de Colón".