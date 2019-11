Pilar García Muñiz: "Celaá echa un pulso a la escuela concertada y hace un guiño a Podemos"

Sánchez reúne este viernes por primera vez a su Consejo de Ministros tras las elecciones del 10-N metido de lleno en las negociaciones para la investidura. Estos días se va a analizar con lupa cada palabra, declaración o gesto que haga Sánchez y también los miembros de su gobierno. Como la declaración que hizo ayer Celaá, Que ha dicho que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o un centro educativo no entra en la libertad de la enseñanza que recoge la Constitución. Unas palabras que pronunció ante un auditorio - el congreso de Escuelas Católicas - que se quedó completamente perplejo y que interpretó que, con sus palabras, la ministra estaba echando un pulso a la escuela concertada y hacía un guiño además a Podemos, que apuesta por una escuela pública, única y laica.

Desde la Conferencia Episcopal esperan que esta declaración de la ministra de Educación, Se trate, han dicho, de un lapsus. El PSOE ya se ha reunido con ERC y los separatistas han dicho que no y siguen exigiendo una mesa entre iguales para hablar de autodeterminación y la amnistía de los presos. A Pedro Sánchez le toca ser ahora prudente si quiere conseguir la abstención de los republicanos. Y eso se notó en su primera comparecencia tras el preacuerdo con Iglesias. Sánchez, en lugar de hablar de problema de convivencia como hizo en las últimas semanas, habló de problema político. Sánchez sabe que no puede ofrecer nada a los republicanos que esté fuera de la Constitución.

En esos equilibrios anda Sánchez, mientras la vieja guardia socialista se mueve entre la prudencia y la inquietud. Díaz ha dado la cara y ha defendido los planes de Sánchez. Ibarra, por el contrario, ha asegurado que dejará el PSOE si el partido pacta con Podemos y los separatistas. Tampoco ha mostrado mucho entusiasmo la referencia más importante dentro del mundo socialista. Felipe González reconoce que no felicitó a Sánchez por su victoria electoral y que aquellos que quieran romper la convivencia, que no cuenten con él. González tampoco ha tenido ningún reparo en criticar cómo se ha gestado el preacuerdo entre PSOE y Podemos. No le gusta que se hayan repartido los cargos antes de cerrar los detalles de las políticas a desarrollar.

Y el que tampoco está nada entusiasmado con el gobierno que podría salir adelante es José María Aznar. De hecho, el expresidente está asustado ante la perspectiva de que España sea gobernada por socialistas y podemitas. A través de la fundación FAES, Aznar ha asegurado con ironía que Frankestein - comparado con lo que parece venir - va a resultar un modelo de armonía.

¿Debería proponer algo el PP? De momento, la formación se mantiene en lo expresado por ejemplo de Javier Maroto: Jamás van a participar en un gobierno que tenga la extremaizquierda en una vicepresidencia. Sin embargo, también otras voces que dicen que el PP debe hacer todos los posible para que el PSOE no se eche a los brazos de los populistas y los independentistas. Y algunas de esas voces están dentro del mismo PP. Mientras Casado guarda silencio, Feijóo expone claramente su opinión.

El que sí parece satisfecho aunque cauteloso es Iglesias. El líder de Podemos ha enviado una carta a la militancia para comentar su acuerdo con el PSOE. Iglesias les ha dicho que el cielo se toma con perseverancia y que el camino no va a ser fácil porque encontrarán muchos límites y contradicciones y tendrán que ceder en muchas cosas.

