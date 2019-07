La peculiar charla entre un viajero que ha recorrido todo el mundo y una mujer que no ha salido de España

Con 45 años, José Antonio Ruiz ha viajado por todos los países del mundo. Noelia Pérez, con 26, no ha salido de España. Ambos han mantenido este lunes un diálogo en 'Herrera en COPE' a propósito del descubrimiento del gen viajero, responsable de la inquietud y la curiosidad que impulsan a las personas a explorar territorios desconocidos.

Según ha dicho José Antonio, desde pequeño ha viajado mucho porque su madre era azafata de vuelo y lo llevaba “de un lado a otro”. “A los 16 me dio fuerte y hasta hoy”, ha explicado.

Para él, “viajar es una curiosidad. Es la necesidad de descubrir”. Entre las cosas más llamativas que ha visto, ha destacado una laguna con milenios de años en la que hay millones de medusas. El viajero ha dicho que con independencia de la nacionalidad, lo más sorprendente es “lo que nos parecemos todos en los miedos, las alegrías y la solidaridad”.

No obstante, ha señalado que “si estás feliz donde estas, estás en el lugar adecuado en ese momento”.

Por el contrario, Noelia ha dicho que “le da un poco de respeto salir a lo desconocido”. Aunque el sur de España lo conoce entero, no ha viajado nunca en avión.

“Todavía no me ha llegado el momento de salir a la aventura”, ha explicado. No obstante, ha puntualizado en respuesta a José Antonio que en La Manga del Mar Menor “hay medusas que no pican y las puedes coger con las manos”.