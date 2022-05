Paz Padilla llama la atención con las inesperadas palabras que dedica a su hija: "Un poquito de respeto"

Este martes, María José Navarro ha vuelto a participar en 'Herrera en COPE' al frente de su sección dedicada a hacer un repaso de las noticias más llamativas de la crónica social. En primer lugar, la colaboradora ha recordado el actual conflicto que se está dando en 'Sálvame' entre Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco.

"No hay derecho, no hay mujeres de segunda ni de primera, soy mujer como la que estáis defiendo. La violencia mediática me la estás haciendo tú a mí Jorge Javier. No hay derecho porque yo haya sacado una información me estéis denigrando de esta forma. Ya no me escondo. Ya no tengo miedo. Trabajo en una productora que me respeta y valora mi trabajo", decía Riesco desde su cuenta de Instagram.

"Espero y deseo que la ministra de Igualdad, que entró en otra ocasión por lo que ya sabéis, cuando vea lo que se me está haciendo en ese programa. Ojalá tenga unas palabras para mí, ojalá tenga unas palabras de apoyo. Nadie tiene derecho a acosarme, denigrarme... Públicamente y desde aquí lo denuncio", agregaba, refiriéndose directamente a Irene Montero.

"¿Tú eres tonta o eres tonta? ¿Tu nivel de comprensión lectora dónde está? ¿Quién ha dicho que te voy a echar? ¿Que te queda poco aquí? Creo que sí, en cuanto aparezca la jefa [Ana Rosa Quintana], porque tu jefa, esas historias tan mierdas no las acepta en su programa", reaccionaba el presentador desde el programa de La Fábrica de la Tele.









Paz Padilla: "Este mensaje va para mi hija"



Por otro lado, Navarro también ha puesto sobre las mesa las llamativas palabras que Paz Padilla dedicó a su hija, Anna Ferrer, con motivo de la Feria de Abril. "Este mensaje va para mi hija: déjate de tanta feria y pon un mensajito a la madre. Se lo está poniendo a todo el mundo y a mí no me está poniendo nada. Parir para esto. No hay derecho. Hace 25 años que te tuve", decía Padilla desde sus redes sociales, haciendo referencia a que entre tanta diversión su hija no se acuerda de ella.

"Un poquito de respeto a una madre. No te estoy exigiendo nada. No soy una madre exigente, soy comprensiva, tolerante. Pero un mensajito... Un ‘mamá te quiero’. ‘Un mamá gracias por traerme al mundo’, ‘Un mamá no tengo vida suficiente para devolver tanto amor’", decía, mientras fingía que lloraba. "Una cosita así, sencillita. Tampoco quiero tanto corazones. Seguro que está durmiendo todavía de la Feria, no te lo pasaste bien ayer ni nada... Tener hijos para esto...", zanjaba. Unas palabras que han provocado las risas en 'Herrera en COPE'.

Asimismo, la colaboradora también ha hecho referencia al complicado paso de Kiko Matamoros por 'Supervivientes', las duras palabras que Joaquín Prat dedicó a Rocío Flores por cómo está reaccionando Antonio David Flores ante lo sucedido y las acusaciones a Adriana Abenia de "gordófoba" por quejarse de una campaña de bikinis que utilizan a modelos de todas las tallas. Además de la visita de a Lviv en apoyo a los ucranios.