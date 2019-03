El palo de Rosa Díez a los 'machos alfa' a cuenta del feminismo y el 8-M

Caceroladas, cánticos y gritos con consignas feministas se han escuchado desde esta noche en la Puerta del Sol y en otros distritos madrileños como Carabanchel, Vallecas, Prosperidad y Salamanca como inicio de las actividades convocadas en Madrid por el movimiento feminista con motivo del 8M.

Un grupo de unas 200 personas, en su mayoría mujeres, se han congregado en la Puerta del Sol con silbatos, cacerolas y sartenes, que han hecho sonar frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos.

Las personas concentradas gritaban y coreaban también consignas como "Huelga, huelga, huelga feminista", "Aquí estamos las feministas" y otros eslóganes contra la violencia contra la mujer como "No estamos solas faltan las asesinadas", "Sola o borracha quiero llegar a casa" o "La calle y la noche también son nuestras".

Sobre este tema y muchos más ha querido hablar Rosa Díez con Carlos Herrera en su programa. A continuación, puedes escuchar la sección 'La semana en tres tuits' y ver las tres publicaciones más destacadas de su Twitter.

España no tiene que ‘acoger’ a los propietarios del país que somos todos los ciudadanos españoles. España es Cataluña y Cataluña es España. Cataluña no será independiente si no lo decidimos todos los españoles.Con este PSOE sobran los independentistas . https://t.co/45aQgPVMtl