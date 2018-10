El 'palo' de Herrera a Lopetegui en su agonía como entrenador del Real Madrid

El Real Madrid sigue sin enderezar el rumbo. La derrota en casa frente al Levante (1-2) ha dejado sumido al equipo en una porfunda crisis que pueden costarle el puesto de entrenador a Julen Lopetegui. En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha aprovechado para hablar sobre la situación del club blanco y ha recordado cómo el técnico vasco llegó al banquillo del Real Madrid. "A lo mejor resulta que es un buen entrenador, yo no digo que no. Pero como estratega se ha demostrado que es un incompetente. Él y el que le fichó. El que desmontó la selección española para fichar a Lopetegui. Habiendo vendido a Ronaldo, por cierto. Y el club esté ahora como está. Uno no es del Madrid, pero tiene uno muchos amigos madridistas que lo están pasando regular", ha dicho el comunicador.

Herrera ha subrayado que convendría "no olvidarse de lo que ocurrió con la selección española de fútbol dos días antes de comenzar el Mundial". "Hombre, yo no sé el papel que hubiera hecho una selección más estable y mejor dirigida. Pero desde luego no el papelón que vimos. ¿Y para qué? ¿Para qué en dos meses estés ya fuera y te estén buscando un sustituto? ¡Vaya negocio!", ha dicho.

Por último, Herrera ha felicitado a Marc Márquez por su quinto título de Moto GP. "En la celebración se le salió el hombre izquierdo. Decimos esto con una alegría... A mí se me sale un hombro y estoy de baja yo ni les cuento. ¡Qué tío, qué figura!", ha concluido.

