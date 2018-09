El País: "El incidente con Arabia Saudí pasará factura y costará restaurar la confianza"

Guiña el ojo el presidente del gobierno en foto de portada de este lunes del diario "El País" que necesita hasta el 2030 para transformar España. Pablo Casado empataría a escaños con el PSOE de Sánchez que no rentabiliza sus cien primeros días en la moncloa, según la encuesta que hoy publica ABC. Hoy hablará la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, después de se confirme que se vuelve a presentar. "El Mundo" dice hoy que Carmena quiere sumar al Psoe en Madrid a una lista única de la izquierda. En todos los periodicos, el avance de la ultraderecha en Suecia: serán la llave para gobernar. Y en vísperas de la diada en Cataluña, "La Razón" cuenta que el tribunal supremo mantiene su hoja de ruta: juicio al procés en noviembre. "El periódico de Cataluña" se cuenta hoy que en el escrito que ultima la fiscalía mantiene el cargo de rebelíon por el uno de octubre contra los políticos encausados.

Vayamos por partes. Se puede leer en "El Periódico de Cataluña" que el jefe del gobierno pide que el éxito de la moción de censura se traduzca en las urnas. Algún periódico le recuerda hoy a Sánchez que, para que eso sea así, hay que convocar elecciones y le baja a la realidad de las encuestas. Lo hace gad 3 para ABC con una encuesta que tiene dos datos. Uno que el PP de Pablo Casado empataría a escaños con un PSOE de Sánchez que de momento, no rentabiliza esos primeros cien días en el poder. Y después, que lo de elecciones ya empieza a ser un clamor. 7 de cada diez encuestados que abra las urnas, pero como dice el editorial “no parece que tenga intención de escuchaa los españoles. Sánchez prefiere que solo se oiga su monólogo buenista pero ineficaz. Luis Ventoso escribe que hay que reconocer que al presidente vocación y moral no le faltan. Su gobierno es la feria de las rectificaciones y a pesar de la incansable campaña de propaganda su gobierno no cuaja. En "El Mundo", John Muller escribe que la visita del comisario Moscovici que pide un primer papel de los presupuestos para el 15 de octubre, ha sido un palo para este gobierno más ocupado en saltarse las reglas de juego que de cumplirlas. Y añade que el discurso de que Sánchez tiene la culpa de que la economía empeore ha entrado como un cuchillo caliente en la mantequilla de la opinión pública.

Sobre el contrato con Arabia Saudí, la ministra Margarita Robles dijo ayer que en este asunto se habían sacado las cosas de quicio. Le recuerda ABC que la primera en hacerlo fue ella, cuando anunció la venta de las 400 bombas a los saudíes. La cosa parece que se ha podido arreglar. "El País" dice hoy que España se asegura los contratos de las corbetas tras un arreglo diplomático con los saudíes que no ha sido nada fácil y donde ha tenido que intervenir hasta el mismo director del CNI, Félix Sanz. Pero fuentes consultadas por este periódico dicen que el incidente pasará factura y que costará restaurar la confianza. Curiosa información de ABC esta mañana: el gobierno ha aprobado inversiones en defensa por 4232 millones de euros pero se ha cuidado de no darles publicidad. Pone un ejemplo, este viernes el gobierno aprobó un contrato de mil millones de euros para modernizar 17 helicópteros de transporte militar del ejército de tierra. En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Celaá no dijo nada de este acuerdo. En la nota que se entrega a la prensa sí figura esa adjudicación pero sin mencionar cuanto cuesta el contrato. Escribe Santi González hoy en su columna de "El Mundo" que en esta crisis de las corbetas, el gobierno no ha tenido en cuenta la primera regla del vendedor, el cliente siempre tiene razón y no hay motivo para suponer que si nos negamos a venderles una parte del contrato van a tener interés en comprarnos el resto del pedido.

Sobre Cataluña, "La Razón" cuenta hoy que el Tribunal Supremo mantiene su hoja de ruta. Juicio al procés en noviembre. La sentencia llegaría en abril, un mes antes de las elecciones municipales y europeas. ABC repasa los principales procesos judiciales abiertos y dice que la causa contra el plan secesionista marcará la agenda política. "El Mundo" destaca en portada: la cataluña dormida vuelve a despertar. Miles de personas defendieron ayer domingo en Barcelona la unidad de España. "El País" dice: el separatismo llama a la unidad para conseguir una Diada Masiva.

También hay páginas para las elecciones suecas. Los socialdemócratas ganan con un 28% de los votos, que es el peor resultado de su historia. La ultraderecha se coloca como tercera fuerza política y va a ser la llave del futuro gobierno. "La Razón", por ejemplo, destaca cómo los populistas gobiernan ya en cinco países de la unión europea. En Italia, Austria, Hungría, Polonia y Finlandia. Ahora podrían sumarse los suecos. Y cuenta como la realidad es que el tabú que los partidos tradicionale europeos tenían a aliarse con fuerzas eurófobas y extremistas parece que ha quedado atrás.