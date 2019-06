Un oyente de Tarragona, harto de ser insultado por sentirse español, a Colau: "Nosotros no lloramos"

Las lágrimas de Ada Colau durante una entrevista de radio por los insultos y presiones que ha recibido por parte de los independentistas tras hacerse con la alcaldía de Barcelona en detrimento de Ernest Maragall (ERC) no han encontrado respuesta entre los oyentes de 'Herrera en COPE'. El propio Carlos Herrera le recordaba este miércoles que ella no se solidarizó con dirigentes como Arrimadas, Dolors Montserrat o Cayetana Álvarez de Toledo tras sufrir continuos escraches por parte de los secesionistas. "¿Y no te acuerdas con todos los escraches que has montado y a todos los que has llamado criminales, por ejemplo? A profesionales de la banca les llamó criminales. Lo que le duele a Colau es que se lo hagan a ella. Y lo primero que hace es poner un lazo amarillo en el balcón del ayuntamiento. Pues ya ves que ni siquiera poniendo un lazo amarillo te perdonan las cosas, porque estos son así", ha dicho Herrera en su monólogo de las ocho.

La audiencia de COPE respalda el análisis de Herrera. Colau no ha despertado mucha solidaridad, y sí alguna lágrima. Pero de risa Álvaro, nuestro imitador de cabecera desde el País Vasco, ha fingido que lloraba a consecuencia de las lágrimas de la alcaldesa. Carmen, desde Asturias, se ponía más seria y encontraba otra explicación a las lágrimas de Colau. "Creo que son las lágrimas más sincera que echó en su vida. Pensó en sus hijos, pero no porque la hubieran insultado. Porque si se va de la política, ¿a dónde va? Es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio. Toda la vida ha vivido del cuento y de mamandurrias", ha dicho.

Pero el mensaje de Raúl, de Tarragona, ha sido el más rotundo: "Nosotros aquí en Tarragona también lloramos porque somos españolazos y no paran de insultarnos en la calle", ha comenzado entre fingidos sollozos. "Una mierda, unos cojones. Aquí no lloramos. Aquí le echamos pelotas, Colau. Menos llorar y más hacer anda. ¡Viva España!", ha concluido.