Olga recupera tras más de un año a su hijo: "Hasta que no lo tenga en brazos no voy a descansar”

Para Olga Rodríguez la de este año va a ser una Navidad muy especial. Esta madre madrileña verá a su hijo John de 9 años después de un año y miedo sin poder abrazarle. Donald, el padre del niño se lo llevó a Estados Unidos y desde entonces no ha podido ni verle, ni comunicarse con él. En las próximas horas Olga por fin se va a reunir con su pequeño después de que la justicia estadounidense le haya dado la razón.

En 'Herrera en COPE' Olga ha reconocido que espera la llegada del pequeño con nervios. “Lo estamos pasando mal, hasta que no lo tenga en brazos no no voy a descansar”.

Su hermano y su sobrina han sido los encargados de viajar para recogerle. Olga no puede porque su marido puso en paralelo “una demanda como que yo había sustraído al niño cuando es algo es incierto". Si hubiera puesto un pie en suelo americano se arriesgaba a que la detuvieran “algo parecido a lo que le sucedió a María José Carrascosa que pasó 9 años en una prisión de Estados Unidos por un litigio sobre la custodia de su hija”.

El pasado sábado, tras año y medio sin contacto con su familia de Madrid, Olga pudó hablar con él por videoconferencia. “Me decía te quiero mucho mamá”.

Pese a todo reconoce que el camino hasta ahora ha sido un “suplicio" y espera que "poco a poco vayamos recuperando la normalidad".

Su lucha aún tiene que salvar un último escollo “ahora les tiene retenidos la policía francesa, pero estamos rezando para que todo se solvente y que lleguen a las dos de la tarde en Barajas, "intento estar lo mas positiva posible, lo peor ya lo hemso pasado". “Ha sido un proceso muy costoso y complicado, estamos hipotecados hasta arriba pero mientras tengamos trabajo y salud ya lo solventaremos, el dinero es dinero y lo más importante es Jonh”.

Mientras tanto Olga sueña con el momento en que abrazará a su hijo lo imagino muy emocionante, estoy nerviosa por la situación que tiene en Francia, pero estoy convenida de que todo va a salir bien".