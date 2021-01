Oleada de disturbios en los Países Bajos por las restricciones: "La juventud no resiste estar en casa"

Ventanas rotas, saqueos de supermercados y tiendas, coches volcados y mobiliario urbano incendiado. La Policía neerlandesa ha detenido durante la madrugada de este martes a cerca de 184 jóvenes que protestaban contra la aplicación del toque de queda por la pandemia, en la que ha sido ya la tercera noche consecutiva de disturbios en los Países Bajos. En concreto, una comisaria de la ciudad de Rotterdam, uno de los principales epicentros de los disturbios, ha sido apedrada y por poco incendiada. Los violentos también han atacado con piedras y fuegos artificiales a los agentes despleglados en las calles.

Para conocer el porqué de estos actos violentos, este martes ha sido entrevistado en 'Herrera en COÈ' Miguel Rodríguez, que vive en Ámsterdam desde hace 40 años. Según ha dicho, "es un problema en general con la juventud, que no puede resistir las medidas preventivas del virus". El vandalismo se "empezó cuando se puso la prohibición de salir a la calle después de las nueve de la noche".

En el país está cerrado, "no hay bares, restaurantes, cines o espectáculos", ha explicado, lo que ha dado lugar a "una reacción muy fuerte por parte de jóvenes que no pueden estar en su casa". Rodríguez ha dicho que no se trata de "un movimiento organizado" en el sentido de que los violentos tengan una u otra ideología, a pesar de que se emplazan "a través de las redes sociales".

"Holanda es un país super pacífico que no ha sido asolado por la epidemia en el sentido de que está tan bien organizado que no hay mayor sufrimiento económico. La gente solo se tiene que quedar en su casa, pero para la gente joven resulta extraordinariamente difícil", ha criticado Rodríguez.

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha dicho que la violencia es "inaceptable" cuando "el 99% de los holandeses están cumpliendo con las reglas de confinamiento" incluido el toque de queda. Para Rutte, las escenas de vandalismo en Amsterdam y Eindhoven no se pueden tolerar. "La gente tiene razón al preguntarse qué tienen en la cabeza los alborotadores. Esto no tiene nada que ver con protestar: es violencia criminal y así es como la trataremos".