Nacho Cano: “Se lo he dado todo a la música y la música me ha dado mucho más”

Ahora su musical “Malinche” ya es una realidad que le ha llevado 10 años materializarla. Pero Alberto Herrera empieza desde el inicio, cuando Nacho Cano quería hacer una música que no fuera comercial pero que hiciera que la gente se levantase. “Una frase que está en el subconsciente de todo el mundo”. Se refiere al gran éxito “Hoy no me puedo levantar”. Pero él empezó con el flamenco “trabajé con Vicente Amigo, era muy cercano a Camarón” y un elenco de artistas que le acompañan en su música.

En esa época de universidad, dice que a él no le vino mal hacerse famoso, “me quedo con mi vida de músico”. Dice que se sigue levantando pensando en música, y que no echa de menos Mecano “porque es difícil echar de menos algo que siempre está constantemente sonando”.

Y es que esas más de 400 giras sin parar, por todos los países del mundo, tienen que hacer mella. “Cuando acababa una gira me iba a la India a desconectar, donde conoci a la Madre Teresa de Calcuta”. Y es que la inspiración de Nacho Cano ha estado siempre en todas partes.

Le pregunta Alberto Herrera si el mundo del espectáculo es de izquierdas y tras una anécdota de su abuelo sentencia: “Tengo grandes amigos en la izquierda y también en la derecha”, y añade “Yo confío en la gente y en las personas”.

Su nuevo espectáculo es fruto de las miles de historias que ha conocido en Miami, del mestizaje, el respeto, y la riqueza de la mezcla, de defender la cultura y poder ser libre. No le interesan revisiones históricas. “La música lidera, le sigue la coreografía y el guión. No hay momentos donde te quedes clavado en un problema”.