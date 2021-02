Montilla, en COPE: "¿Está dispuesto ERC a dejar a Junts fuera del Gobierno? Pues hoy no lo veo”

José Montilla, expresidente de la Generalitat, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha interpretado los resultados de las elecciones autonómicas. Según ha dicho, Illa “tiene la obligación” de presentarse a la investidura para que el conjunto de las formaciones políticas se posicione.

“ERC aspira a liderar el Gobierno porque ha quedado por delante de Junts, pero habrá que ver qué es lo que dice Junts, y necesitarán a la CUP. Sería una reedición, que ha sido un absoluto fracaso como gobierno”, ha dicho Montilla, que ha puesto el foco en “los desacuerdos” entre los miembros del anterior gobierno. En cualquier caso, Montilla ha dicho que “el independentismo continúa teniendo mucha fuerza a pesar de que haya sacado 900 mil votos menos que hace tres años” .

El ex primer secretario del PSC ha dicho que la política “no es lineal” en el sentido de que ERC y el PSOE puedan llegar a pactos mediante los vasos comunicantes del Congreso de los Diputados y del Parlament. “¿Está dispuesto ERC a dejar a Junts per Cat fuera del Gobierno? Pues hoy no lo veo”. Montilla también ha dicho que “la llave la tiene Junqueras depende de para qué. Ellos se postulan para presidir la Generalitat, pero necesitarán votos”.

En cualquier caso, para el expresidente “a Esquerra no le han ido mal las elecciones" porque "ha empatado en escaños con el Partido Socialista, ha superado a su adversario en el espectro independentista, que es Junts per Cat, pero el problema sigue siendo el mismo: tienen 33 escaños de 135”, ha finalizado.