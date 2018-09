Herrera: "En esa Comisión de la Verdad, ¿contarán todo lo que hizo el PSOE en contra de la República?"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días

Ya son las ocho, las 7 en Canarias. Yo no sé durante cuánto tiempo diremos esto de las 7 en Canarias si el gobierno al final llega alguna idea y decide implantar una sola hora en todo el territorio nacional. Hacer que la hora de España peninsular sea la hora Canaria. Con lo cual se perdería eso de "son las 7 en Canarias" para disgusto de muchos canarios, por cierto, que así tiene mucha más visibilidad. Y seguramente también terminaría la buena parte del anecdotario que deja en el mundo de la radio lo de la hora menos en Canarias. Todos hemos metido la pata alguna vez con esto.

Empieza una temporada radiofónica, la cuarta de este programa, con interesantes novedades.Y empieza la temporada, claro, con esas cosas que son clásicos en la prensa. Clásicos en los medios de comunicación. Por una parte, el síndrome postvacacional: una de las tonterías más grandes que hemos oído. Si hay que trabajar se trabaja. ¡Y cuánta gente hay que desearía tener síndrome postvacacional y trabajar! Y por otra parte, la del otoño caliente. Yo no sé usted, pero yo no recuerdo ningún otoño en previsión que no haya sido caliente.

Es verdad que este año se juntan varios factores entre los que desestabilizan la política española, la sociedad española, el propio Estado español con ahínco y el gobierno de irrelevantes que ahora mismo en Moncloa va gobernando por decreto y decidiendo algunas medidas absolutamente inoperantes y absurdas para la sociedad española. La cuestión catalana es efectivamente uno de los puntos en los que más recaeremos durante los próximos meses en función de varias variables. Una de ellas es cuánto va a tardar la violencia de baja intensidad en convertirse en violencia de alta intensidad. Otra es cuántas batallas por la libertad se van a dar de verdad en Cataluña. Cuándo se va a honrar al puñado de valientes que está en esa batalla en Cataluña mientras otros muchos miran para otro lado. Los exquisitos: algunos intelectuales cools, no digamos algunos que dicen amar la Constitución pero con reservas. Y luego muchos catalanes que no se quieren enterar de la realidad que ocurre mientras el Gobierno de España se dedica a aplazar los problemas reales y a crear unos cuantos donde no los hay. No sé si con la intención de poderlos arreglar y justificar su existencia o con la intención de ir pasando los meses hasta ver cuándo las cosas son propicias para convocar las elecciones que ahora ya adelanta que lo van a convocar porque no convienen.

¿El gobierno? Pues eso, preparando desentierros, preparando tumbas, creando comisiones de la verdad. Es decir, donde van a decidir cuál fue la verdad de lo que pasó en la República últimos años del golpe de Estado, los primeros años del franquismo... Y atrévase usted a disentir de ello. En esa comisión de la verdad, ¿contarán por cierto todo lo que hizo el PSOE en contra de la República incluido el golpe de Estado del 34? ¿O eso queda para otras cosas? ¿Desentarrá el gobierno a Franco, que lo iba a desenterrar en julio, luego en agosto, ahora a lo mejor en fin de año, haciendo de ese desentierro un auténtico señuelo para ver si de esa manera arrincona PP y a Ciudadanos en un lugar teórico de extrema derecha con cordón sanitario incluido? Porque mientras se habla de Franco y del cadáver de Franco no se habla de otras cosas.

Este gobierno que en un principio iba a quitar las concertinas - vaya chasco Marlaska, vaya chasco - y que luego devuelven a los inmigrantes que van echando cal viva por las fronteras. Este presidente del Gobierno que se va en Falcon a Castellón y cuando le preguntan qué vale dice que es secreto de Estado pero en cuanto puede publica lo que va a costar la teórica defensa de Llarena. Además mintiendo, diciendo que la defensa del juez Llarena va a costar 500000 €, lo cual no es cierto. Eso es una provisión en dependencia de lo largo que dure el proceso. Va a costar mucho menos, pero ya se ha encargado está atroz y sectaria ministra de Justicia, Dolores Delgado, en comunicarlo. Este gobierno rodeado de malas compañías, que iba a contrarreformar la reforma laboral, que llamaba a los presupuestos lo que les llamaba y ahora les parece bien... Que decía que Torra era Le Pen y ahora muestra toda la condescendencia habida y por haber con quién le tiene que mantener además en su puesto. Este gobierno que amenaza con subir impuestos, con desmadrar el gasto, que ya está viendo los primeros síntomas de renqueamiento de la economía. Que le gusta hacer pobres a los ricos en lugar de ricos a los pobres. Y este gobierno que se apunta las dinámicas pseudogolpistas para acabar con el Senado porque el Senado no le gusta. Porque el Senado tiene una composición donde puede evitarle alguno de los planes que tiene para desmadrar el gasto. Y no se le ocurre otra cosa - dicho por ese demente de Pablo Echenique - que como tiene el PP una una representación que no se justifica con su realidad... Yo creía que eso era cuatro años, pero bueno. Va a hacer que otro decreto Ley para ver si eliminamos el Senado. Un gobierno que gobierna por decreto, pero le llegará la prueba del nueve. ¿Saben cuál será? El juicio del 1 de octubre. El juicio del 1 de octubre es el momento en el que a los condenados por el 1 de octubre se les puede condenar a penas muy severas siempre que la Fiscalía pida las penas acordes con los hechos que se desencadenaron. Otra cosa es que se convenza al Gobierno para que presione a la Fiscalía y que trabaje la petición fiscal.

Bueno, un gobierno que ha entrado en Televisión Española como entraban los malos en el salón. Rajoy tardó un año en empezar los cambios en Televisión Española. ¡Un año! Y respetando a algunos en sus puestos. Luego es verdad si todos los gobiernos efectivamente ponen gente de su confianza pero es que este ha sido... Vamos, la primera consecuencia ha sido perder el liderazgo de los informativos.

Así que otoño caliente. Pues ya veremos. Prepárense ustedes a que a lo mejor en estas discusiones sobre la autodeterminación, el gobierno pudiera estar quizá inclinado a entender que se pudiera preguntar si se puede preguntar. ¿Eso qué es? Un referéndum sobre el referéndum. Es decir, preguntar: ¿está usted de acuerdo en que se organiza un referéndum sobre la independencia en Cataluña? También veremos si tienen recorrido las demandas de Puigdemont. También veremos, si hay, qué tal serán las próximas elecciones autonómicas municipales y europeas y habrá elecciones en Andalucía, qué tal vez sí y pronto para que no coincida con la sentencia de los EREs, que se espera para los primeros del 2019. Y ese es el panorama: menos mal que cuando todo parece temblar y tambalearse, aparece el Betis.