El momento 'tierra trágame' de Herrera cuando comenzó en la radio: "Empecé a decir barbaridades"

Carlos Herrera es la radio. El comunicador, el más influyente de nuestro país, es seguido cada día en COPE por casi 2.700.000 oyentes. Y el maestro de las ondas no ha querido perderse la oportunidad de celebrar el día mundial de la radio contando una anécdota que casi 'trunca' su exitosa carrera en la radio. "Las primeras veces que me puse delante de un micrófono fue en Radio Sevilla. Pero el día que más aprendí fue una vez en Radio Mataró, cuando en una retransmisión desde una feria local yo creí que el micrófono se había cortado y empecé a decir barbaridades. Poniendo a parir la feria, entre otras cosas. Y el técnico que era tan absolutamente inexperto me dijo que no se había cortado. Menos mal que lo oía poca gente", recuerda Herrera en un vídeo exclusivo para COPE.es

¿Y qué pasó? Herrera recibió el 'perdón' de su director porque él veía que aquel joven tenía mucho futuro en la radio. "Me salvó la vida. Ese día aprendí yo que un micrófono, aunque te digan que está cerrado, es mentira. Siempre hay alguien escuchando", ha añadido.

Herrera lleva toda una vida en las ondas y son muchos los grandes momentos que atesora. Ratos hilarantes y emotivos, exclusivas que han dado la vuelta al mundo y entrevistas a personajes tan importantes como el Papa Francisco. Pero si tiene que quedarse con un momento, el comunicador de COPE lo tiene claro. "En cuarenta años de profesión ha habido muchas historias entrañables y muchos momentos muy delicados. Yo me quedo con el día que yo pude hablar horas con la madre de Gabriel horas después de descubrirse el cadáver del niño. Yo recuerdo aquella entrevista, aunque en realidad fue un monólogo de su madre, como una de las cosas más emocionantes que he realizado a lo largo de mi vida".

Si te perdiste ese momento, puedes volver a escucharlo a continuación.

