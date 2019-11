Miriam González: "El liberalismo no es ni de derechas ni de izquierdas ni de centro"

La abogada Miriam González ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE' a propósito de la publicación de su libro “Devuélveme el poder que es mío”. Según ha dicho, se trata de "una mezcla de anécdotas personales" que "no tanto como un ensayo, pretende ser una serie de ideas, de posibles sugerencias de reformas que se podrían hacer en España". En este sentido, ha dicho que se trata de iniciativas "que se hacen en otros países muy similares al nuestro".

La abogada ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones se ha tomado los resultados electorales como "un cheque en blanco" en el que los ciudadanos no tienen "ni idea" sobre "quién vamos a tener apoyando a este gobierno, qué tipo de concesiones y promesas por cada apoyo o abstención". En este sentido, González ha tildado el acuerdo de "conversación de bar" en comparación con el acuerdo político de coalición de los británicos de 2015. "Ahí tienes 36 folios con 31 capítulos y medidas concretas", ha subrayado.

La abogada ha dicho que a pesar de que nació liberal, solo se dio cuenta de que era liberal cuando conoció el liberalismo. "Hay gente que define como liberal cosas distintas", ha señalado. "El liberalismo en el fondo se trata de la lucha contra la arbitrariedad del poder", ha explicado. Del mismo modo, ha subrayado que "no se puede ser solo liberal en lo económico. Si eres liberal, lo eres en todo".

La abogada ha destacado que "el liberalismo no es ni de derechas ni de izquierdas ni de centro" ya que "se define por aceptar que el poder siempre viene del ciudadano".

En este sentido, ha llamado la atención sobre la composición del Congreso tras las elecciones ya que "tenemos más de un tercio del parlamento en manos de personas que de un lado o de otro cuestionan el orden constitucional. Esto solo puede ir a peor".

González ha señalado que Cs tiene que tener "el derecho de intentar sobrevivir", pero con respecto al PP, "más que si integra o no a los votantes de Cs", le preocupa "el que no se mueva hacia la derecha, el que no sienta la presión de Vox y se mueva hacia la derecha". Como ejemplo ha puesto el caso del Partido Conservador "cuando se movió hacia la derecha para intentar competir con el partido del Brexit, llevando al país a una situación radical y extremista".

González ha dicho que le ha costado "un esfuerzo intelectual y emocional entender que cuando alguien propone algo con lo que no estás de acuerdo, hay que analizarlo antes de rechazarlo" para evitar la polarización de la política. "Nos merecemos mucho más que los políticos que tenemos", ha subrayado.