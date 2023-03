Miguel Ríos recuerda la época más exitosa de 'Rock & Ríos': “Ese disco aglutinaba un momento histórico ”

Miguel Ríos ha logrado todo lo que un niño rockero sueña: ha llenado estadios con miles de personas, ha logrado ser la mayor figura del rock en su país y ha sido número uno en medio mundo codeándose con sus mayores ídolos en la música.

¿Cuál fue el primero momento en el que se enamoró de una canción? “Cuando yo era un chiquillo se oía mucho en la placeta de mi barrio. Esta canción la oí en mi casa y me pareció una cosa fabulosa”. Pero, ¿de qué canción habla Miguel Ríos? Maruzzella de Renato Carosone.

Sus grandes ventas le han permitido ser cantante de rock y volver al rock duro. Durante los primeros cuatros años contó con Phillips Hipavox para realizar su trabajo: “No tenía ni idea del negocio y no sabía que significaba este oficio, ni la posibilidades que podía haber para vivir de la música”. Además, ha reconocido que “sin industria no podríamos funcionar y sin música no habría industria”

Ahora el granadino celebra con una gira el 40 aniversario de su disco 'Rock & Ríos', que fue grabado en directo en el año 1982:“El 'Rock & Ríos' funciona tan bien porque se convierte en la banda sonora de aquel tiempo. Ese disco aglutinaba un momento histórico”.