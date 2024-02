Miguel Henrique Otero, periodista venezolano: "La inhabilitación de María Corina es una decisión de Maduro"

Venezuela nunca deja de estar de actualidad. Ahora, la Asamblea Nacional venezolana ha declarado personas no gratas a los eurodiputados que han apoyado la resolución aprobada este jueves en la Eurocámara, que condena la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y reclama a la Unión Europea un incremento de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

Miguel Henrique Otero es presidente y director del diario 'La Nación de Venezuela' y este viernes ha señalado en 'Herrera en COPE' que se trata de una inhabilitación "donde no hay ningún juicio ni ninguna demanda concreta".

Asegura el periodista venezolano que, siguiendo la ley, para que a una persona le inhabiliten "tiene que haber un juicio y una sentencia". No la hay en el caso de María Corina. "Es una total arbitrariedad porque se están violando todas las leyes", ha apuntado. "El Tribunal Supremo no dice por qué es, dice que es una orden de la Contraloría, pero esta no especifica la sanción. Se dice que hay documentos forjados. La inhabilitación de María Corina es una decisión de Maduro, pero no hay ninguna razón legal, ni ningún juicio, ningún procedimiento. Está totalmente fuera de la ley y la Constitución", ha recriminado Otero.

Destruido el 80% del PIB del país

El director de 'La Nación de Venezuela' ha asegurado a Carlos Herrera que Maduro "ha ganado todas las elecciones fraudulentamente". Así, ha apuntado que "las únicas que se hicieron transparentes fueron las que ganó Chávez hace 23 años. De ahí en adelante, todo ha sido fraudulento".

Así las cosas, el periodista ha lamentado que en siete años "Maduro destruyó el 80% del PIB de Venezuela" y ha hecho una comparación histórica: "Cuando los aliados y los rusos llegaron a Berlín en 1945, que bombardearon toda Alemania, destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Maduro ha destrozado el 82% del PIB en Venezuela sin haber lanzado una bomba nadie".