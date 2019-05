Metallica dona 50.000 euros a dos ONG de Cádiz antes de su concierto en Barcelona

La Fundación All Within My Hands, una entidad creada por los cuatro miembros de Metallica, la banda californiana de thrash metal, ha donado 25.000 euros a Calor en la Noche, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la provincia de Cádiz a favor de la inclusión social.

Así lo ha manifestado este martes en 'Herrera en COPE' María de la Palma Meni, presidenta de la ONG. Según ha dicho, el domingo fueron recibidos por la banda, que entregó otros 25.000 a la entidad Iguales en Acción. “Nosotros recibimos un correo electrónico de Metallica en el que nos decían que habíamos sido seleccionados para recibir esta donación”, ha explicado.

Antes del concierto que la banda celebró en en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, los músicos le entregaron el cheque con el dinero. Con él quisieron premiar la labor de Calor en la noche, que atiende a “personas sin hogar que viven en la ciudad de Cádiz, San Fernando, El Puerto y Jerez de la Frontera”.

“La atención es inmediata”, ha explicado Meni, que ha dicho que les facilitan lo básico como agua café, caldo o ropa. En Cádiz capital, además, tienen un servicio de desayuno diario destinado a estas personas.

Estas donaciones no son las únicas que ha hecho Metallica, pues suele donar parte de las recaudaciones de sus conciertos a estidades sin ánimo de lucro.