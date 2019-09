El mensaje de Herrera a los que defienden a Ana Julia por ser mujer y negra

La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el arranque del tribunal de jurado que debe dirimir la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada, de 48 años, acusada de asesinato por la muerte violenta en febrero de 2018 del niño de ocho años Gabriel Cruz y de ocultar su cuerpo sin vida durante 13 días. La primera sesión del juicio incluye constitución del jurado y elección de los once miembros que lo han de conformar, dos de ellos suplentes, aunque el calendario prevé que se dé comienzó al interrogatorio de Quezada, para quien la Fiscalía y la acusación particular interesan la pena de prisión permanente revisable y penas que suman hasta diez años de cárcel por las presuntas lesiones psíquicas infligidas a los padres del menor.

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha recordado aquellos días de sufrimiento mientras se buscaba a Gabriel. "Es prácticamente imposible no recordar las imágenes de aquellos días. La angustia de los padres o la supuesta angustia de la misma Ana Julia Quezada, que mintió con un cinismo excepcional mientras permanecía desaparecido el pequeño Gabriel. 13 angustiosos días. Las imágenes de archivo provocan verdadera indignación. 13 días en los que esta individua buscó las cámaras de televisión para hacerse la compungida, para desear que Gabriel volviera pronto, besando al padre... Quien habla no puede olvidar la voz de aquella mujer, de Patricia Ramírez, que reconoció aquí en COPE que nunca perdió la esperanza", ha dicho Herrera aludiendo a la entrevista que la madre de Gabriel concedió a Herrera apenas horas después de descubrirse el cuerpo del pequeño en el maletero del coche de Ana Julia. "La Policía desconfió de Ana Julia desde el primer momento y la Guardia Civil esperó para tenderle una trampa", ha añadido Herrera.

El comunicador también ha criticado que algunos crean que se odia a Ana Julia por su color de piel y no por sus acciones. "Ana Julia Quezada es una persona muy odiada. Según algunos cretinos juntaletras, por ser mujer y negra. Parece que si ese asesinato lo hubiera hecho un señor blanco y sin arrugas, todo el mundo se lo perdonaría ¿no?. Pero es que esto lodice algún juntaletras, algún experto en comunicación y algún experto en inteligencia artificial supuestos. Cretinos desde que se levantan hasta que se acuestan. Habría que recordarles a estos tontos que ser negra y mujer no hace a nadie asesina. Ahora, la maldad, el cinismo y la frialdad que mostró esta mujer, que se enfrenta a una posible condena a prisión permanente revisable, fue absolutamente ciclópea", ha concluido.