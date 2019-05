El mensaje de Herrera a Ábalos por decir que quien no quiere pagar impuestos es antidemócrata

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo este jueves que el próximo Ejecutivo trabajará "para todos" y por la cohesión, y ha acusado a los que "no quieren pagar impuestos de no facilitar la justicia social, quebrar la convivencia y cargarse la democracia".

Unas palabras que han provocado un alud de reacciones y que Herrera ha querido rebatir. En su monólogo de este viernes, el comunicador ha respondido: "Ábalos se ha lanzado a decir que los que critican la subida de impuestos son antidemócratas. Ya es lo que quedaba. Ya es lo que quedaba. Es decir, se quiere cargar la democracia aquel que critica la gran facilidad que tienen todos estos para arruinarnos, para quitarnos el dinero, gastárselo alegremente, buscarnos la ruina, luego irse y a ver quién viene y lo arregla", ha comenzado Herrera.

Después, el comunicador ha explicado qué es exactamenta la presión fiscal. "Éste (por Ábalos) habla de la presión fiscal. Dice que aquí tenemos menos presión fiscal. Vamos a ver: la presión fiscal es un dato en relación con el PIB, es el esfuerzo fiscal en relación con la Renta lo que realmente importa. En esfuerzo fiscal estamos muy por encima, estamos por encima del resto de la media europea. ¿Qué se inventan estos aquí de que no pagamos impuestos y que no querer subir impuestos es de antidemócrata?. Habla mucho del criterio de la democracia que tienen todos estos cantamañanas. El derecho a no estar de acuerdo no existe para todos estos", ha concluido Herrera.

