La memorable respuesta de Herrera a la presidenta de la ANC por despreciar a una periodista por ser española

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), dio buenas muestras este jueves de su sectarismo insultando y criticando a una periodista de Antena 3 que la incomodó con sus preguntas. Todo ocurrió en la presentación de una plataforma en la que la organización recoge las empresas que han apoyado y fomentado la 'república catalana'. Según la ANC, "el proyecto pretende favorecer el consumo y la contratación de empresas, profesionales y de comercios que respeten lo que decida el Parlament de Cataluña".

Fue al terminar el acto cuando Paluzie preguntó a su compañero de la entidad David Fernàndez quién era la periodista "desagradable" que le había preguntado durante el acto. "Qué desagradable la periodista aquella. ¿De qué medio era? La morena, la española esta", comentó mientras no dejaba de sonreír cuando los periodistas se levantaban para irse.

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha puesto en su sitio a Paluzie. "El sectarismo separatista nos sigue dejando grandes perlas en Cataluña. La ANC (Asamblea Nacional Catalana) ha presentado en sociedad su último engendro. Es una plataforma en la que se pueden apuntar las empresas que han apoyado y fomentado la república. Es decir, es una manera de que los supremacistas sepan qué empresas no han apoyado la república, no han renegado de España para poder hacerles boicot. En vez de marcar directamente a las víctimas las marcan indirectamente al no darles el certificado de buen catalán. Ya lo hicieron con los comercios que no ponían letreros en catalán. En esa rueda de prensa la presidenta ha dejado muestras del sectarismo enfermo que tiene esta gente. Contestó de muy mala gana a una periodista de Antena 3 y con el micrófono abierto le dijo a una compañera: "¡Qué desgradable la periodista ésta, la española" Esta es la chusma que prolifera en estos ambiente. Destilando un odio mientras sonreía... No están acostumbrados a que la prensa les ponga en un aprieto. Y ya si lo hace en español...", ha dicho Herrera.