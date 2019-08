Melani, representante de España en Eurovision Junior: "Descubrí la ópera cuando entré en un coro"

Melani García será la voz española en el regreso de TVE a Eurovision Junior. La niña, de 12 años, ha sido elegida internamente por la cadena pública para participar en la 17ª edición del festival que se celebrará en Gliwice-Silesia (Polonia) el 24 de noviembre. Melani fue la ganadora de la cuarta edición de 'La Voz Kids', programa emitido por Telecinco en 2018. Su vocación por la música lírica comenzó a los ocho años cuando pertenecía a un coro local de Valencia y su profesora le mostró la ópera "Due Pupille Amabili" de Mozart. Desde entonces se obnubiló y creció su pasión al conocer a María Callas comenzando un proceso autodidacta por la música clásica ya que, por su corta edad, era complicado el acceso al conservatorio de canto lírico. A pesar de ello, domina el violín y está aprendiendo piano. Entre sus aficiones, además de la música, destacan la gimnasia rítmica, baile contemporáneo y ballet, contando con varios méritos deportivos.

Aunque todavía quedan tres meses para el festival, 'Herrera en COPE' ha charlado con esta niña prodigio para conocer cómo se siente al tener la responsabilidad de representar a todo un país en el formato junior de Eurovisión. "Estoy con una sorpresa que no me lo creo", ha dicho la niña a Agustín Bravo. "Yo fui a TVE pensando que iba a hacerme una entrevista normal. Y de repente describen a la persona que va a representar a España en Eurovision Junior y dije "¡pero si se parece a mí!" Y luego me di cuenta de que era yo", ha contado. Melani también ha dicho que ir al festival era su sueño "desde pequeñita".

Pero, ¿cómo conoció Melani la ópera? "Yo a los ocho años les pedí a mis padres si me podían apuntar a un coro. Y entonces nada más entrar al coro, la profesora nos puso una ópera para que conociéramos diferentes estilos de música. En mi casa no se escuchaba ópera, así que no sabía que existía. Y desde entonces me enamoré. Me aprendí esa ópera y se la canté a mis padres. Mi familia me ha dicho que me van a apoyar siempre en todo. Yo todo relacionado con el arte me encanta", ha confesado.

La canción que Melani defenderá en Eurovisión Junior todavía no se conoce. Pero ha querido regalar a los oyentes de COPE unos segundos de pura delicia cantando a capella "Vivo por ella", uno de sus temas favoritos.