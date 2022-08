Maxim, voluntario en Ucrania, desde Odesa: "La moral está muy alta. Con Zelenski o sin él, íbamos a luchar"

La Guerra de Ucrania cumple hoy 6 meses. Medio año de conflicto que ha obligado a millones de ucranianos a marcharse de su país. No obstante, hay otros que siguen en Ucrania o bien luchando contra el ejército ruso o bien intentando sobrevivir como pueden, a pesar de que las bombas rusas siguen conformando la banda sonora de estos ciudadanos. Muchos intentan vivir el día a día con normalidad y otro intentan ayudar en lo posible a sus compatriotas. Como Maxim, un joven ucraniano de 26 años que dedica todo su tiempo en ayudar a los demás.

Maxim, que ha estado en el último tramo de Herrera en COPE, ha tenido que conectarse más tarde al programa porque justo un minuto antes de conectarse por teléfono, en la ciudad de Odesa han sonado las alarmas de ataque aéreo. “Llevo un mes aquí y es un sonido constante. No vivimos tranquilos. De hecho, ya sabemos cómo identificar los temblores de las bombas, si en el suelo o en un edificio”. Antes de la guerra, Maxim se dedicaba al diseño gráfico, pero desde que es voluntariado su vida ha cambiado por completo. Ha vivido situaciones complicadas y visto a miles de compatriotas en estado muy grave, pero no ha afectado a la moral de los ucranianos: “Nuestros antepasados cosacos tenían un lema: ‘A los esclavos no le dejan entrar en el cielo’. Estuviese Zelenski o no, íbamos a luchar contra los rusos. Por mucho que digan que somos naciones hermanas, llevamos toda la vida luchando contra ellos”.

Parece que la situación en algunas ciudades de Ucrania, sobre todo las más importantes, parecen volver a su normalidad sin dejar de estar atentos al conflicto. Tareas como ir a comprar han regresado a las rutinas de los ucranianos y eso también ha mejorado la tarea de los voluntarios como Maxim: “Se ha coordinado mucho mejor gracias a la ayuda de Estados Unidos, que nos ha mandado armas suficientes para defendernos bien en las ciudades importantes. A pesar de que la economía esté muy mal y nuestra moneda devaluada, los ucranianos entendemos la situación”.