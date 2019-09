Martínez-Almeida: "Nuestra apuesta era revertir Madrid Central, pero Cs era partidario de reconvertirlo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cumple este lunes sus primeros 100 días al frente del Consistorio. Para hacer balance de este periodo ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el Ayuntamiento había perdido cuatro años. Entre las medidas que ha impulsado, ha destacado Madrid Nuevo Norte, la limpieza, “con 500 personas más trabajando en las calles de Madrid”, o la eliminación de los semáforos de la A5.

El alcalde ha negado el “milagro económico de Carmena” porque “no era cierto”. Según ha dicho, el anterior equipo incumplió “la regla de gasto de 400 millones de euros”, lo que coloca en una “situación financiera complicada al Ayuntamiento”. Pese a ello, Martínez-Almeida ha prometido “una rebaja fiscal” para el año 2020.

Además, el alcalde ha dicho que cuando llegó a Cibeles se encontró un proyecto que contemplaba el equipo de Manuela Carmena que consistía en la construcción de un Buda gigante en Arroyofresno, de 35 metros y 350 toneladas, con un complejo de restaurantes y comercios debajo de la estatua.

Martínez-Almeida ha dicho que el proyecto se enmarcaba en un acuerdo por el que se cedía la parcela, valorada en 4 millones de euros, a un municipio de Nepal a cambio de un terreno de cultivo allí.

En lo que respecta a Madrid Central, el alcalde ha dicho que su “apuesta era revertir Madrid Central, pero gobernar mediante pacto exige que se tenga que llegar a ese acuerdo. Cs no era partidario de revertirlo, sino de reconvertirlo”.

En este sentido, ha destacado “el problema de contaminación que tenemos en la ciudad de Madrid” y ha dicho que el proyecto de Carmena “era equivocado”. Por eso, ha anunciado “200 medidas” para luchar contra la contaminación, así como su decisión de peatonalizar la Puerta del Sol.

Sobre la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, el alcalde ha dicho que habría que valorarla, pero eso exigiría “consenso. No hay una decisión tomada”.

Además, Martínez-Almeida ha asegurado que esta Navidad el Ayuntamiento “va a recuperar los motivos que justifican la Navidad, que son motivos religiosos. No nos tenemos que avergonzar de nuestras costumbres”, ha señalado.

En lo que respecta a su relación con Begoña Villacís, vicealcaldesa por Cs, ha dicho que es buena, lo cual no significa que no haya discrepancias, pero no significativas. “Tenemos claro que tenemos que funcionar”, ha asegurado.

Martínez-Almeida también se ha pronunciado sobre la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones del 10-N con Errejón a la cabeza. Según ha dicho, “lo único que ahonda es en esa casa de los líos que va a ser la izquierda”. Por eso, ha dicho que “uno no puede confiar en la izquierda para gobernar un país como España”.

En lo que respecta al rifirrafe con Ortega Smith por la pancartas contra la violencia de género, el alcalde ha dicho que no ha tenido la oportunidad de hablar con el edil de Vox, pero no le “parece afortunado” que fueran con una pancarta distinta. “Se podían haber sumado perfectamente porque no es una cuestión de ideología de género como ellos dicen. Estamos hablando de una mujer que fue asesinada delante de sus dos hijos”.

Pese a ello, ha agradecido a los de Abascal su “confianza para formar gobierno” y ha dicho que “la relación con ellos durante estos 100 días ha sido fluida. Necesitamos el apoyo de Vox”.