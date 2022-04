María Peláe confiesa el motivo real por el que antes no cantaba: "Hay cosas que no las supero"

Este viernes,Alberto Herrera ha entrevistado a María Peláe por el estreno de su nuevo álbum, 'La Folclórica', en 'Herrera en COPE'. En este disco, la artista cuenta su historia a través de canciones y lo define como una fusión, con la que también se ve reflejada en la cocina. "A la hora de cocinar siempre digo que soy muy folclórica, incluso para hacer un potaje. Soy de las que me gusta ponerme música rollo Paquera de Jérez y si estoy un poquillo sentimental fuerzo hasta para llorar", contaba la cantante entre risas tras asegurar que así "sale más bueno porque sale más espeso el potaje si haces ese tipo de cosas".

Siguiendo el argumento de su nuevo álbum, el conductor del espacio ha querido saber más sobre su historia. Sobre su infancia, Peláe asegura que "fue muy bonita": "Fue bonita y muy de señoras. Lo que más recuerdo son las conversaciones con mi abuela y sus amigas. Yo ya empecé hablando ahí. Así que imagínate la verborrea que yo tengo desde pequeña".

Es por esto por lo que espera que esta conversaciones no se pierdan de generación en generación. "Las generaciones más modernas de ahora, que están teniendo hijos, también son muy pro hablar con los niños desde pequeños", asegura. "Yo ya lo tengo súper asumido que, en el momento que yo tenga nietos, me llamaré Maruja. Pienso dejarme y estaré lo más gordita que yo pueda estar para apoyarme en mis propios pechos y comentar lo que ocurra", confiesa la cantante.

Posteriormente, la artista también ha echado la vista atrás a su adolescencia, concretamente cuando, con tan solo 16 años, se fue a los Pirineos para "hacer un curso de percusión étnica". "Por aquel entonces, ya tocaba la guitarra, pero, realmente, me encantaba el cajón, las congas... Me cogí no sé cuantos trenes", recuerda la artista.









"Yo era súper vergonzosa"



"Lo mismo había algún sitio cerca de Málaga en el que dieran las clases. Lo mismo tendría que haberlo mirado. Pero con 16 años, ya me vi en Canfranc, un pueblo precioso, y yo era muy hippie en aquel entonces. Entonces, estaba en mi salsa con los pantalones anchotes, mucho colorinchi, mucho buda... Y ahí estaba yo. De hecho, fue mi primer concierto como percusionista", cuenta la cantautora a Herrera.

Asimismo, reconoce que su madre se enteró de que también cantaba cuando fue a su primer concierto. "Me enteré hasta yo", reconoce entre risas. "No cantaba porque me daba mucha vergüenza. Yo era súper vergonzosa. De hecho, sigo siéndolo para determinadas cosas. Una vez se apagan los micros, para mí pedir una pizza por teléfono me daba unos sudores muy grandes. Si me preguntan que si quiero un extra, ya les digo que me da igual, que me pongan lo que tengan", confiesa.

"Lo paso muy mal. Hay cosas que no las supero. De pequeña era muy tímida y la primera vez que canté más de dos veces seguidas fue en ese primer concierto, pero fue tal lo que se me removió por dentro que dije que ya de ahí no me bajaba nadie", aclara, señalando que en cuanto tocó el escenario por primera vez no pudo volver a bajar.

