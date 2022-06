María Benjumea, en 'Herrera en COPE': “El emprendedor innovador está muy atento a todo lo que está pasando”

El emprendimiento y la innovación son dos de las grandes apuestas laborales para intentar que crezca el empleo no solo en España, sino en el resto del mundo. Y uno de los grandes eventos que se centra en estos dos temas es el conocido como 'The South Summit Madrid', un encuentro en el que los líderes empresariales se reúnen con los inversores mundiales y que este año se celebra del 8 al 11 de junio. Un evento que organiza María Benjumea, fundadora y CEO de Spain Startup que hoy ha estado en 'Herrera en COPE' junto con María José Navarro para explicar en qué consiste exactamente el evento. Esta nueva edición de 'The South Summit ' está dedicada a la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, sus protagonistas seguirán siendo los emprendedores. Un tipo de personas que, según Benjumea, pueden llegar a ser el antídoto para solventar muchas de las crisis mundiales: “Totalmente. La verdad es que el emprendedor innovador, como yo digo, el startupero, claramente es que está muy atento a todo lo que está pasando y siempre con la respuesta oportuna para encontrar esos nichos de innovación que crean nuevas empresas, nuevos productos, nuevos servicios, que permiten responder al ritmo trepidante en el que vivimos”.

Y, la igual que la gente que recibe 'The South Summit', el evento este año también innovará. Lo hará con una unidad móvil que recorrerá durante cinco días Madrid para que cualquier ciudadano que lo desee pueda compartir sus ideas innovadoras. Esta iniciativa recibe el nombre de 'La noche de las ideas' y la organizadora del evento ha explicado que será “una maravilla. Llevamos desde el año 2012. Este es nuestro décimo aniversario y, en ese momento, que había una crisis terrible en España, estábamos convencidos de que la innovación y el emprendimiento eran claves para la recuperación y para el desarrollo económico y la conexión de todos los actores es determinante para su éxito”, ha detallado, explicando así que la principal razón de esta nueva iniciativa es conseguir conectar a todas las personas con ideas innovadoras.