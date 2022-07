Mari Jose desvela en su diario qué le ha dicho un taxista sobre Carlos Herrera: "Alguien le ha comido el coco"

El próximo mes de septiembre arranca una nueva temporada de 'Herrera en COPE'. Mientras tanto, estas semanas de verano son un momento perfecto para recuperar los mejores momentos de 'Herrera en COPE' durante los últimos meses. En esta ocasión, una nueva página de 'El diario de mi Mari Jose'.

María José Navarroha escrito una nueva página de su diario en el que, como no podía ser de otra forma, ha terminado por volver a tocar uno de los temas más recurrentes de las últimas páginas del diario. Efectivamente, el piso de Tomares vuelve. Después de años pidiéndole a Carlos Herrera que el famosísimo piso acabe inscrito a su nombre, fue ella la que decidió renunciar al mismo, aunque el piso de Tomares siempre vuelve.

La conversación de María José Navarro con un taxista sobre Carlos Herrera

"Quería aparcar el asunto", ha expresado una María José Navarro que no ha tenido más remedio que volver a hablar del piso de Tomares. Y es que por lo visto "la calle es un clamor", tal y como ella misma ha podido comprobar en su conversación con un taxista que conoce bien a Carlos Herrera. El hombre, francamente sorprendido por las reticencias del director de 'Herrera en COPE' por ceder el piso de Tomares a Navarro, ha hablado sin tapujos de lo que piensa del líder de las mañanas de la radio.

"Yo tengo una hija y lo veo supernormal", ha argumentado el taxista que llevó a María José Navarro y que no podía entender que el piso no figurase a nombre de Navarro. Todo ello partiendo de la base que termine de cuajar la relación entre el hoy ex, Alberto Eduardo Herrera, y la escritora del diario radiofónico de 'Herrera en COPE', es decir, la propia María José Navarro. De ahí la insistencia de la última en que por su relación con el primero, Carlos Herrera tenga un gesto de afecto e incorporación de Navarro en la familia: el piso de Tomares.

"Mi sultán, que va por la vida diciendo que es encantador", ha apuntado María José Navarro, quien le ha reprochado una vez más a Carlos Herrera que no ceda el piso de Tomares de una vez por todas.

"Le han comido el coco"

La conclusión del taxista es clara: "Alguien le ha comido el coco", a lo que se apunta también María José Navarro, quien argumenta que "no es la primera vez que me lo dicen por la calle", en referencia al piso de Tomares. El caso es que el taxista que llevó en viaje a Navarro y que figura en letras de oro en las páginas del diario, ha llevado a otro miembro ilustre de COPE en su coche. Ha llevado a la otra parte de la historia de Tomares: Carlos Herrera.

El buen hombre ha recordado que le llevó en su taxi y ha asegurado, para sorpresa de María José Navarro, que "fue agradable", algo que no ha terminado de ver claro Navarro, quien ha deducido que se debió a la pura suerte. Eso sí, en lo que el taxista le ha dado la razón a María José Navarro es en su derecho a tener a su nombre el famosísimo piso: "No pensaba yo, con los años que llevas", le ha comentado el taxista lamentando la suerte de Navarro.

Es así que la autora del diario radiofónico ha querido lanzar un mensaje claro y rotundo: "Taxistas de España, venid a mí", y es que para chascarrillos, historias y todo lo que sea hablar, pueden los taxistas de España pasarse por las páginas del diario de Mari Jose.

