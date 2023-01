Cuándo surge, qué objetivos tiene y cuáles son los riesgos que se analizan: así es el foro de Davos 2023

Este lunes, comenzaba el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos. Se trata de una cumbre en la que se reúnen tanto políticos como empresarios que mueven la economía mundial. El analista económico, Marc Vidal, ha explicado en 'Herrera en COPE' las claves del encuentro, quiénes se reúnen y qué conclusiones pueden sacarse.

Cuándo nace el foro de Davos

En primer lugar, ha contado brevemente la historia del foro: "se montó en 1971 por el mismo que lo monta ahora, Klaus Schwab. Lo celebran en lo que denominan la población más alta de Europa. Se juntaron 450 personas en el 71 de 31 países y buscaron analizar la incipiente globalización que se estaba produciendo en el mundo".

Objetivos del Foro Económico Mundial

A día de hoy, "en principio tiene los mismos objetivos, poner en debate los retos económicos, geopolíticos, sociales. En lo que denominan el avance de la globalización". "El 'Espíritu de Davos' es el origen del por qué se reúnen empresas de sectores privados con sectores públicos. Es porque consideran que cooperación público-privada para enfocar los principales retos del mundo", ha analizado Vidal.

Quiénes son los asistentes

En cuanto a los invitados, "los que se les invita a hablar y luego los que asisten diferidos por alguna entidad, Gobierno o empresa. De algún modo, los 2.7000 que están ahí reunidos han tenido que recibir algún tipo de invitación". Además, de forma adicional hay algunas entradas con un precio bastante elevado.

El informe de riesgos previo

Otro de los aspectos importantes es el informe de riesgos que se presenta días antes. Se denomina 'Global Risk' y "normalmente no son tan pesimistas", lo que ha ocurrido este año, augurando un futuro tan negro, no es lo habitual. En él se analizan los distintos riesgos, destacando la "crisis energética, inflacionaria, alimentaria y de seguridad". Además, este año "incorporan un riesgo que no suelen poner y es el de la super deuda que tienen algunos países en el mundo".

El término 'policrisis'

Uno de los conceptos que son novedad este año es el de 'policrisis'. Como explica Marc Vidal, "se refiere a que no saben como llamar a lo que se avecina. Davos lo pongo muy entrecomillas porque pasan muchas cosas que tienen que ver con los intereses". Y es que uno de los aspectos más destacados de este foro es que "los análisis se hacen de forma conexa, se incorporan todos los problemas y de ahí se puede sacar una idea de cómo van las cosas. En este caso la han utilizado porque no encontraban otra palabra para definir el desastre monumental en el que estamos a punto de entrar".

Pedro Sánchez acude a Davos

Respecto a la presencia de Sánchez en el foro, destaca lo siguiente: "Las empresas invierten sobre todo para ganar dinero y esto se puede conseguir en lugares donde las cosas a lo mejor no van tan bien. Hay veces que hay empresas que deciden invertir en nuestro país porque les resulta más barato. Este año allí no han ido los grandes de China ni EEUU, la cuestión es que obtener inversión específica porque se entreviste con alguien, lo dudo. El discurso de Sánchez allí no gusta, es el de 'te digo todo lo que gusta'. Normalmente, todos los presidentes que hablan allí lo hacen en este tono".

Quién tiene la iniciativa en el Foro

Por último ha explicado quién tiene la iniciativa en Davos. "Las empresas, cada vez son menos relevantes los países desde el punto de vista gubernamental. Las dos grandes delegaciones que no han ido de forma importante son China y EEUU y eso denota que ellos tampoco apuestan tanto por los gobierno, si no por las empresas, porque los grandes de estas sí han ido", apunta el analista económico.