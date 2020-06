"Maquetos lives matter": El baño de realidad de Herrera a Bildu tras su defensa de las revueltas en EE.UU.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, defendió este miércoles en el Congreso de los Diputados las revueltas contra el racismo en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía y ha instado al Gobierno español a marcar su posición y "a decir sin ambages que se situarán frente al racismo, con más justicia social, derechos y libertades". "Las reivindicaciones que estos últimos días han tomado las calles en Estados Unidos vuelven a poner de relieve la dicotomía a la que se enfrenta gran parte del mundo y a la que también se enfrenta este Estado: fascismo versus democracia", ha reflexionado la portavoz de EH Bildu, que ha lamentado que "algunos" partidos ya hayan elegido situarse en el bando del racismo, la xenofobia, y el odio al diferente. Una clara referencia velada a Vox. Incluso, Aizpurua se atrevió a decir en inglés uno de los lemas de estas revueltas: "Black lives matter".

En Twitter, Bildu también ha mantenido ese mismo discurso: "Denunciamos la violencia racial y la represión vivida en los últimos días en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. ¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!", han escrito.

¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!#BlackLivesMatter#BlackOutTuesday#WeAreAntifapic.twitter.com/poCblS0gNA — EH Bildu Nafarroa (@ehbildunafarroa) June 2, 2020

En su monólogo de este jueves, Herrera ha recordado el pasado de los herederos de ETA. "Bildu, los socios del PSOE en Navarra y con los que Sánchez ha pactado la reforma laboral española, puso este miércoles sonido a un tuit sobre los disturbios raciales en EE.UU. diciendo que ellos quieren una Euskal Herria libre de racismo, como si Mineápolis estuviera al lado de Vitoria. Los herederos políticos de ETA, la banda criminal que asesinó a más de 800 personas por motivos políticos y etnicistas, se solidarizan con los negros de Estados Unidos. Es decir, los que no condenan a los que provocaron un éxodo de vascos y no vascos - y no cometieron un genocidio porque no pudieron - ahora están preocupadísimo con la discriminación de determinados colectivos de seres humanos. Es enternecedor ya escuchar en inglés a Mertxe Aizpurua, es que te reconcilia la vida. ¡Ay, Mertxe! Solo te faltó decir maquetos lives matters. Chacurradas lives matters. Qué involucrados estáis ahora contra el racimo los que llamabais perros a los españoles de fuera del País Vasco a los españoles que considerabais vosotros que no eran vascos y que estaban en el País Vasco. Bueno, perros y coreanos, anchurrianos…"ha dicho Herrera.

El comunicador considera que los "supremacistas vascos" diferenciaron a la gente "hasta por el tamaño de las orejas". "Y ahora, fíjate, adalides de la defensa del respeto racial. Si los afroamericanos se les hubiese dado en siglo 19 por emigrar al País Vasco y hubiesen osado hablar su idioma, al margen del vascuence y hubiesen votado partidos constitucionalistas… bueno los hubieseis tratado maravillosamente bien. Lo de Arzalluz: "Prefiero un negro que hable euskera que un vasco que hable castellano. Y ahora estos van de solidarios con el antirracismo", ha concluido.

