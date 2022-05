Manel Loureiro, en 'Herrera en COPE': “Galicia es el entorno perfecto para contar historias de suspense”

Manel Loureiro vuelve a llenar las librerías tras dos años con 'La ladrona de huesos', una novela negra protagonizada por Laura, una mujer que tras ser víctima de un atentado pierde la memoria completamente. Solo con la ayuda de Carlos puede sobrellevarlo y empezar a recuperar destellos de su misterioso pasado. Sin embargo, cuando Carlos desaparece de forma inexplicable y sin dejar rastro, ella recibe una misteriosa llamada que la informa de que, si tiene volver a ver a su pareja, tendrá que robar las reliquias del Apóstol en la catedral de Santiago. Una tarea que no duda en aceptar a pesar de ser una misión imposible.

Un libro que, al igual que los anteriores, vuelve a situar en Galicia. Un lugar que, según él, es el idóneo por varias razones: “Primero, porque lo conozco muy bien. Evidentemente, apellidándome Loureiro, no voy a engañar a nadie, ¿no? Soy muy gallego, he nacido, he crecido y vivo aquí, entonces es un material de primera mano. Después, pasa otra cosa. Es el entorno perfecto para contar historias de suspense, de misterio porque tiene todos los elementos: el clima, el paisaje, la orografía, la vegetación y el paisaje humano también y, por último, porque hay una cosa que a mi me encanta y soy un acérrimo defensor de eso: hay que hacer patria”.

Una cualidad que ha querido explicar a María José Navarro en 'Herrera en COPE': “Cuando viajo por España me encanta presumir de Galicia, cuando viajo por el resto del mundo, también porque creo que tenemos que darnos cuenta de que podemos contar historias desde aquí, con elementos de aquí que resuenen en todo el mundo”.

Por eso, Loureiro ha centrado el libro no solo en Galicia, sino en el Camino de Santiago: “El libro comienza en Pedracita do Cebreiro, en lo alto de la entrada del Camino de Santiago Francés de Galicia. Una pareja está cenando en un restaurante cuando de repente, él desaparece sin dejar rastro – ha explicado el autor – después de demostrar que tiene razón, ella recibe una llamada que le informa que para recuperar a su pareja ha de entrar en la Catedral de Santiago y tiene que robar los huesos del Apóstol. Bajar a esa cripta y salir con ellos”. Una misión para la que solo tendrá siete días y que supone el inicio de este 'La ladrona de huesos', el nuevo libro de Manel Loureiro.