Malena Alterio, en 'Herrera en COPE': “Algunas veces los hijos son más antiguos que los padres”

Las apps de citas siempre dan grandes momentos. Pero, ¿qué pasa por la mente de un veinteañero cuando se encuentra el perfil de su propia madre en Tilink, la aplicación de citas de moda? Es la historia que cuenta 'Mamá, no enredes', la nueva comedia de Daniela Fejermán protagonizada por Malena Alterio que llega a la gran pantalla el próximo viernes, 1 de julio.

En el filme, la conocida actriz interpreta a Clara, madre de dos adolescentes y una mujer abierta a nuevas experiencias que decide crearse un perfil para ligar. El problema es cuando sus hijos, Dani (Óscar Ortuño) y Milena (Sofía Oria) descubren su perfil. Sí, ellos entienden que su madre es joven, que está divorciada de su padre y que tiene derecho a rehacer su vida pero temen que no sepa identificar los riesgos que presenta la aplicación.

Una comedia, en la que según su protagonista, las risas están aseguradas: “Creo que hace un resumen bastante fiel a lo que luego nos encontramos porque es una peli que habla de situaciones bastante reconocibles en estos tiempos donde, de repente, una mujer de unos cuarenta y tantos, cincuenta pues decide rehacer su vida sentimental y se apunta a esto de las redes para encontrar a un chico pero, claro, los hijos se enteran y son más antiguos que la madre y la boicotean”.

Un aspecto que no es tan raro encontrarse la vida real. De hecho, como ha asegurado en su charla con María José Navarro los hijos tienden a ser más conservadores que los padres: “Yo entiendo que los hijos se ponen un poco nerviosos. A mí me pasaría. A fecha de hoy si veo a mi padre en una red social buscando pareja me entraría la carcajada”. Una situación que ha tenido que imaginar para dar vida a Clara, la protagonista de 'Mamá, no enredes', su nueva película.