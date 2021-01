La noche se hace día en El Bierzo y Galicia tras la caída de un impactante meteorito esta madrugada

En la madrugada del domingo al lunes, a las 01:10 horas, una gran bola de fuego ha iluminado el cielo de Galicia y la comarca leonesa de El Bierzo. El paso de este bólido celeste, un meteorito, ha estado acompañado de un fuerte estruendo que se escuchó minutos después de que el cielo se tiñese de verde, naranja o azul.

Javier Gutiérrez, ingeniero en Telecomunicaciones y creador de la estación metereologia Meteo.Spyfly, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', pues estaba trabajando de madrugada cuando se produjo el fenómeno. "Vi pasar un objeto incandescente, como una bola de fuego, me asomé a la ventana, pero no vi ningún vecino y me quedé un poco incrédulo. Continué trabajando, pero a los dos minutos hubo una tremenda explosión. El cielo se iluminó, temblaron las ventanas, salieron los vecinos por las ventanas y terrazas y empezó a moverse en redes", ha dicho este vecino de Ponferrada.

EXCLUSIVA!!! Video en directo de la explosión �� de Ponferrada. La noche se hizo día!!! https://t.co/e91YYvfyU9pic.twitter.com/X5aB8hq2nj — MeteoSpyfly (@MeteoSpyfly) January 18, 2021

Afortunadamente, siete días antes este ingeniero había colocado en la estación unas cámaras de grabación continua que registraron el momento. En ellas se puede ver el bólido, que es una roca incandescente que entra en la atmósfera. Durante dos minutos va cayendo hasta que se produce una explosión en el aire", ha dicho Gutiérrez.

El director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago, Jose Ángel Docobo, ha dicho que "eso se produce cuando el objeto es capaz de llegar a las capas bajas de la atmósfera. Debido a la velocidad y a la resistencia, se puede producir la fragmentación, de ahí viene el ruido, y la caída al suelo del meteorito".

Este espectacular fenómeno ha sido visto y escuchado en Vigo, Pontevedra, O Grove, Ourense, Sanxenxo, Lugo, Chantada, Santiago, Ponferrada o León.