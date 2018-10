La madre del joven herido en San Sebastián de los Reyes dice que los médicos no esperaban que saliera del coma

Mª Eugenia, la madre del joven herido en San Sebastián de los Reyes (Madrid) a las puertas de un pub mientras telefoneaba a su pareja, ha declarado en Herrera en COPE que su hijo, que estaba en coma inducido, ha despertado después de 20 días. “Ni los médicos se esperaban que fuera a despertarse tan pronto”, ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que “debajo del coma inducido estaba en coma natural, se temía que no pudiera reaccionar”. La madre de Miguel ha señalado que el joven “se está esforzando y luchando por moverse, empezó con la parte derecha del cuerpo, luego sus piernas… es consciente de la situación y del estado en el que está”.

Mª Eugenia ha asegurado que, aunque no sabe lo que pasó, “lo importante ahora es que se recupere y vuelva a ser el mismo que era. Lo otro es secundario”. Ha apuntado que “no tenía redes sociales, no tenía enemigos y es muy extraño lo que le ha pasado. No sabemos si es alguien que le tuviera envidia o algún loco que pasaba por allí”.

La madre de Miguel ha descartado que su hijo sufriera un desvanecimiento porque “en esos casos tendría heridas en la cara y se hubiera quedado en otra posición, pero el golpe lo tiene en la parte de atrás y estaba boca abajo”.