Luis Tosar cuenta el tenso momento que vivió en plena calle con un policía: "Casi me detienen"

Luis Tosar es un exitoso actor español que ha participado en películas como 'La sombra de la ley', 'Quien a hierro mata', 'Ventajas de viajar en tren' o 'Código emperador', entre muchas otras. Además ha ganado un Goya hasta en tres ocasiones por 'Los lunes al sol' (2002), 'Te doy mis ojos' (2003) y 'Celda 211' (2009). Actualmente, se encuentra presentado su último proyecto: 'En los márgenes'. Es por esto por lo que, este viernes, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE'.

El actor ha contado una llamativa anécdota que vivió en Barcelona por culpa de su papel de Malamadre en 'Celda 211'. "Yo estaba grabando 'Mientras duermes'. Bajé a hacer la compra, estaba por el barrio de El Born, en Barcelona. Volvía al apartamento con las bolsas de supermercado y, de repente, me paró un señor", comienza contando el interprete.

"Me dijo que era Guardia Civil, me enseñó la placa y me dijo: 'Por favor, policía. Enséñeme la documentación'", recuerda entre risas. "Y yo: 'Lo siento mucho agente. Si me permite, tengo el apartamento justo ahí. Está el apartamento ahí, he bajado al supermercado un momento y no tengo la documentación'", se justificaba entonces el actor, sin entender el motivo por el que le habían parado en plena calle.

"Casi me detienen por culpa de un tío que se parecía a un personaje"

"De pronto, me empezó a mirar de forma muy extraña y me decía que si yo era Malamadre y yo le dije que sí", asegura entre risas, haciendo referencia a que le dijo que era Luis. "Pero me dijo que no, que me tenía que explicar", agrega, lo que le descolocó todavía más.

"Un compañero y él estaban buscando a un delincuente, que además había realizado robos con violencia, ligeramente peligroso, al que habían apodado Malamadre porque se parecía a mí. Con lo cual, casi me detienen por culpa de un tío que se parecía a un personaje que yo había interpretado", aclara Tosar.

Por otro lado, el actor no descarta hacer comedia, dado que sus seguidores se lo piden mucho. "Por lógica, la gente me quiere ver en otro registro", opina al respecto. "Es cierto que para que yo haga una comedia me tiene que hacer gracia de verdad cuando la leo. Y no es algo que sea fácil. Quizás porque yo no tengo una lectura comprensiva demasiado buena para la comedia, puede ser. No soy capaz de verles la gracia por algún lado y, seguramente, se me habrán pasado cosas que luego han sido buenas", asegura.

"No acabo de salir de esta zona", señala el actor sobre que siempre suele interpretar a personajes malos, villanos o que tienen mal carácter. Ante esto, cree que se debe a su apariencia física, ya que, como dice su hijo, "las cejas gruesas" y el tener "cara de mala leche" hace que sea ideal para este tipo de papeles.