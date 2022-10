Luis Rojas en 'Herrera en COPE': “Ayudar a otras personas también es ayudarte a ti mismo”

Luisde pequeño no se caracterizaba por sus grandes notas, sino todo lo contrario, más bien era un poco distraído, inquieto y curioso. A los 14 años, comenzó a mejorar su rendimiento académico y pudieron ver que tenía un talento natural para la música. Desde pequeño, su vocación fue ser médico. Se considera una persona muy feliz, puntuándose a sí mismo 8,5 sobre 10. En junio del año 1968, llegó a Estados Unidos. Rojas, menciona algunos estudios, en este caso, supervivientes de accidentes aéreos, a lo que dice: “Hay estudios muy interesantes sobre los supervivientes de accidentes de aviación y se les hace preguntas, ¿Qué hiciste para salir del avión y salvar la vida? Y, a menudo, son personas que al salir han intentado ayudar a salir a otras personas”. “Ayudar a otros, no quiere decir que estés solo ayudando a otra persona, también es ayudarse a sí mismo”.

Alberto Herrera cuenta al investigador una anécdota de una conversación que tuvo donde le decían que no había gente buena ni gente mala, más bien gente que está bien y gente que está mal, a lo que responde el experto: “Estoy completamente de acuerdo, no cabe duda que en los momentos más complicados, hay un elemento de supervivencia, un elemento positivo en todas las personas”. “Hay veces que estos ingredientes positivos no los vemos porque estamos agobiados con ansiedad, depresiones, … pero en mi experiencia, todas las personas tenemos un centro de creatividad, de supervivencia, de empatía”.

Alberto le pregunta si la felicidad es un estado, a lo que responde Luis: “Hasta hace unos años, íbamos preguntando a los sabios, a los dioses, que hay que hacer para ser feliz. Hoy día, preguntamos que le hace feliz a cada uno, por tanto, ahora no imponemos la felicidad”. “Por eso es importante cuando uno piensa en el bien estar, aquí y ahora, es algo subjetivo”. “Cada uno tenemos nuestra forma de ser felices, lo importante es pararnos unos minutos y contarlo o escribirlo”

Ante la duda de si la felicidad va relacionada con la tristeza, el doctor lo aclara con su opinión: “En la felicidad, no creo yo que haya tristeza. La persona triste está en una situación donde tiene ganas de llorar, llega un momento donde la tristeza se convierte en depresión y llegamos a perder hasta las ganas de vivir”. “No es lo mismo llorar de alegría, la felicidad en sí, no creo que vaya de la mano de la tristeza”