Los padres de los guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca: "España es un chollo para los terroristas"

El 30 de julio de 2009, una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil hizo explosión en el cuartel de Palmanova con dos agentes dentro y a unos cientos de metros de las playas donde esos días veraneaban 30.000 personas. La explosión acabó con la vida de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Los dos guardias civiles no llegaban a la treintena. Sus asesinatos fueron los últimos de la banda en España, hasta que casi ocho meses después, en marzo de 2010, ETA cometió su último atentado mortal. Fue en Francia, donde asesinó al gendarme Jean-Serge Nérin en el transcurso de un tiroteo.

Diez años después, el atentado en la isla sigue sin tener culpables. Fuentes de la investigación corroboran que, pese a que la Guardia Civil nunca ha abandonado las pesquisas y que se han seguido numerosas pistas, todas han resultado infructuosas. "No desistimos y seguimos trabajando", aclaran. Mientras, las familias de ambos guardias civiles siguen esperando Justicia.

Este martes, cuando se cumple el décimo aniversario de aquel atentado, los padres de Diego y Carlos han participado en 'Herrera en COPE' para contar cómo vivieron aquel día que les cambió sus vidas. Antonio Salvá, padre de Diego, reconoce que es capaz de reconstruir minuto a minuto aquel 30 de julio de 2009. "La llamada en la que me informan del atentado me pilló en un restaurante de Ibiza. Me llamó mi hija Leticia diciéndome que había habido una bomba en Palmanova. Yo le dije que eso era imposible. Después, llamé a mi hijo Diego, que no me cogía el móvil. Empecé a pensar mal. Después, llamé a la Comandancia de la Guardia Civil, a la delegación del Gobierno, a emergencias médicas... Pero no me pudieron decir nada sobre Diego. A las 15.00 en punto me llamó el médico de la guardia civil, amigo mío, y me dijo: 'Toni, es tu hijo'. Y mi vida cambió para siempre", ha rememorado.

José A. Sáenz, padre de Carlos, admite que a día de hoy sigue sintiendo lo mismo que aquella vez. "Tengo el mismo sentimiento que aquel día. Algún hijo de la gran puta, en nombre de no sé quién, había terminado con la vida de dos críos y había cambiado nuestras vidas para siempre", ha dicho. "Yo estoy convencido de que la Guardia Civil sigue trabajando activamente y que no descansarán. Pero como España es un chollo de país para chorizos y terroristas, pues vamos a contrarreloj por esa ley absurda de la prescripción a los 20 años, una ley que después se quitó. Pero nosotros estamos bajo esta absurdez buenísma propia de una cobardía patológica. Tengo muy pocas esperanzas", ha admitido.

Desde la asociación 'Dignidad y Justicia' mantienen una puerta abierta: que la Audiencia Nacional juzgue por delitos de lesa humanidad a los terroristas que dirigían la banda entonces. Sin embargo, tampoco confían en que esto vaya a prosperar. "Necesitamos una sentencia firme, el apoyo jurídico del Estado... En pocas palabras: para este tema estamos solos. Pero seguimos luchando. Cuando eres víctima, eres víctima para siempre. Eres víctima de ETA, del Ministerio del Interior, de la Audiencia Nacional, víctima de los homenajes de ETA, víctimas del gobierno vasco... y te pueden escupir a la cara. Somos una auténtica mosca cojonera. No saben qué hacer con nosotros", ha concluido.