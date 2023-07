Los mejores analistas de 'Herrera en COPE' explican cómo queda el panorama postelectoral: "Gran sorpresa"

Aún con resaca electoral, Carlos Herrera analiza el resultado "inesperado" de las elecciones junto a varios expertos. Ha sido un 23J marcado por la victoria insuficientepara gobernar del Partido Popular y la 'estabilidad' de voto por parte del PSOE. Dos panoramas inciertos sobre los que ahora no se sabe muy bien qué va a pasar.

Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José se sentaban en la mesa junto al comunicador, para estudiar los posibles pactos tras estas elecciones del 23J. Pero además, el programa 'Herrera en COPE' ha contado con otros expertos que han analizado, junto a ellos, este panorama. Julián Quirós, director de ABC; Álvaro Nieto, director de The Objective y Luis Ventoso, del diario digital El Debate.

"Una gran sorpresa"

El director de ABC, Julián Quirós, ha sido muy claro respecto a los resultados electorales. Ha sido algo así como "todo lo que podría haber sido, pero no fue". Unas elecciones que vaticinaban, en palabras de Quirós, "un cambio de ciclo" y que no pudo ser. "Por mucha mejora que haya tenido la derecha, ha sido insuficiente. Lo que esperábamos era un cambio de escenario político a partir de esta misma mañana, y nada más lejos de la realidad. Pedro Sánchez ha aguantado mucho más de lo que nadie esperaba", detallaba el director de ABC.

Un escenario que nadie contemplaba pero capaz de concentrar el voto útil y hacerse resistente a la victoria insuficiente de Alberto Núñez Feijóo. Por eso ha sido muy claro, "lo que pueda venir depende sobre todo de Pedro Sánchez. Él tendrá que ver si le interesa reconfigurar un Frankenstein o le interesa ir a elecciones".

Algo que han asentido el resto de colaboradores allí presentes, que vaticinan un escenario en el que Pedro Sánchez deberá determinar qué quiere hacer.

"Hay una posibilidad"

Además de la intervención de ABC, hemos podido contar con el análisis del director del diario The Objective, Álvaro Nieto. "Aquí hay cuatro opciones, aunque en realidad son dos. La primera es quePP y PSOE buscaran una solución, porque con los resultados de ayer es la única solución", decía.

El problema en esta opción es que Sánchez ha rechazado categóricamente pactar cualquier cosa con Feijóo, por lo que esta primera opción se descarta.

"Otra opción es que Feijóo intente formar gobierno. Yo creo que hay una posibilidad, pero claro, pasa por un gobierno en solitario del PP, al que darían su apoyo VOX y PNV, pero el PNV no está para hacer alardes porque tiene elecciones autonómicas en el País Vasco en unos meses", detallaba Nieto.

Y por último, explicaba las otras dos posibilidades de formar Gobierno, "que Sánchez reedite el Frankenstein, pero ahora vendiendo más alto todavía el apoyo de Puigdemont y Bildu, porque ahora los socios se lo van a poner un poco más difícil". Y el otro escenario posible, que también ha sido apuntado por muchos, es repetir las elecciones y volver a llamar a los españoles a las urnas.

"Me acosté asustado"

Y quien también ha ayudado a entender el panorama al que nos enfrentamos tras las elecciones del 23J, es Luis Ventoso, periodista del diario digital El Debate.

"Yo me acosté asustado. Hay un asunto para armar el Frankenstein 2 un poco complicado: la exigencia de la consulta y cómo se va a meter eso en la Constitución", explicaba.

No dudaba además en revalorizar la importancia de los medios de comunicación en unas elecciones y en una campaña electoral. "Los españoles se pasan más de 3 horas al día viendo la televisión, es el primer agente de convicción electoral. Y ahí están los resultados. Yo la verdad es que me sorprenden estos resultados, no conozco ya bien mi país", exponía Ventoso.

Por eso, tal y como han expuesto los expertos en 'Herrera en COPE' hay muchos panoramas posibles y muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, ahora que conocemos los resultados del 23J.