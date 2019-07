Los festivales que no te puedes perder este fin de semana

Con la llegada del verano queda abierta definitivamente la temporada de festivales y Cope.es te propone una lista de los eventos musicales que se celebrarán este fin de semana. ¡Toma nota!

STARLITE MARBELLA

El viernes 19 : Jamie Cullum. Será su segunda visita al festival. dar a conocer temas de 'Taller', su nuevo trabajo, pero sin olvidar sus grandes éxitos. El británico ha sido reconocido con un Grammy, dos Globos de Oro o tres premios Brit

Sábado 20: Roger Hodgson. El vocalista de Supertramp, aterriza con su show en solitario en Starlite

Domingo 21: Eros Ramazzotti

Martes 23: Sting (hoy en Cap Roig). Bélgica, Alemania, República Checa… hasta seis conciertos son los que se ha visto Stingobligado a cancelar debido a sus problemas de salud. Sting "todavía no se encuentra muy bien y su médico le ha recomendado que no suba al escenario", recoge la la web del exintegrante The Police, en la que también se señala que el artista sufría una “infección viral en su garganta”.

Presentará su última gira bajo el nombre “My Songs”, en Starlite 2019. Un espectáculo dinámico y alegre, centrado en las canciones escritas por el cantante y las más queridas, y abarcando también la prolífica carrera del artista, 16 veces ganador de un Grammy, con The Police y como solista.

Miercoles 24: Jonh Legend. 10 premios Grammy, un premio Oscar, un Globo de Oro y un premio Tony, entre muchos otros. John Legend se une a la iniciativa para instalar cambiadores de bebés en los baños masculinos

SÓNAR DE BARCELONA

El Sónar, por primera vez con artistas de los cinco continentes y atento a desafíos, en la parcela del Sónar +D, como la inteligencia artificial aplicada a las artes.

El festival, Con 25 ediciones a sus espaldas el gran festival de la música electrónica de Barcelona, HA ESTADO en peligro por la huelga de montadores (riggers). Fira de Barcelona había contratado dos empresas de montaje para hacer el trabajo de los riggers en huelga y esquivar los problemas con sus trabajadores habituales. Pero los huelguistas han llevado su queja a los juzgados, argumentando que se trataba de una vulneración del derecho de huelga. La denuncia ha sido admitida y el juez en las próximas horas tendría que dictar medidas cautelares, como obligar a deshacer los trabajos realizados por las empresas.

Sábado 20: Bad Bunny

Fib 2019 EN BENICASSIM

25 años cumple este festival. Encara esta edición con la previsión de recibir menos asistentes que en el 2018. La banda de rock estadounidense Kings of Leon son los cabezas de cartel del sábado y llegan al FIB con su única fecha en el país. Mientras, el domingo será uno de los días preferidos este año para gran parte del público español, con la actuación de Vetusta Morla, con canciones de Un día en el mundo, especialmente para este aniversario.

Viernes 19: Lana del Rey (única fecha en España)

Sábado 20 : Kings of Leon (única fecha en España)

Esos son los platos fuertes pero hay un artista el domingo (aparte de Vetusta Morla) que no es cabeza de cartel pero viene de EEUU y es una maravilla. Ezra Furman.

CAP ROIG

Festival de Cap Roig, que comienza este viernes con un concierto de Maluma, ha vendido ya 36.000 de las 48.000 entradas de esta edición gracias al éxito de su apuesta por la música latina, combinada con artistas internacionales como Sting, Jamie Cullum o Ainhoa Arteta.

Sting y Diana Krall repiten en España en este festival, pero la artista que te destaco es Silvia Pérez Cruz, que actua el domingo. Con la participación de Marco Mezquida. Canta en su casa porque ella es de Pallafrugell.

FESTIVAL PIRINEOS SUR EN LANUZA, HUESCA

Era el año 1978 y parecía que Lanuza iba a poner punto y final a su historia como pueblo del Valle de Tena. Fue entonces cuando sus últimos vecinos tuvieron que abandonar sus casas tras su expropiación para la construcción de un pantano. Finalmente, solo fue un punto y aparte.

Lo que vivió a partir de los 90 fue un resurgir, cual ave fénix, pero que en vez de salir del fuego, vuelve a la vida con más fuerza gracias al agua. Resulta que las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no fueron acertadas y el pantano solo inundó las casa más bajas de la localidad. Lanuza se salvó. A partir de entonces, los 200 vecinos del pueblo que vivían entonces, que tuvieron que mudarse a otras poblaciones (Sallent de Gállego, Formigal, Sabiñánigo y Huesca, sobre todo), comenzaron una lucha para regresar a su pueblo y devolverle su esplendor, más que en antaño si cabe.

Ahora es una localidad que recibe turistas todo el año, sobre todo en verano, y punto de referencia para cualquier buen festivalero que se precie: allí se celebra desde hace 28 años Pirineos Sur, el Festival Internacional de las Culturas, un evento en el que durante casi tres semanas pasan entre Sallent y Lanuza entre 40.000 y 60.000 personas, y en el que por cada euro invertido por el tejido empresarial de la zona se reinvierten 10 en el territorio.

Este año comenzó ya el pasado 12 de julio y se va a alargar hasta el próximo 28 de julio. Hasta entonces, van a actuar en el escenario de Lanuza importante figuras como Andrés Calamaro (viernes 19), Jorge Drexler (sábado 20), Emir Kusturica (jueves 25), Green Valley (viernes 26) o Silvia Pérez Cruz (sábado 27)

Dos argentinos: el viernes Andrés Calamaro y el sábado Jorge Drexler, que el día antes está en el festival de Vitoria Gazteitz.

PLANET SOUND EN PONFERRADA

Ponferrada celebra su primer gran festival.

De pedro, Miss Cafeína (viernes)

Izal, Carlos Sadness (sábado)

JAZZ AL DÍA

Miércoles 24: Joan Baez en la playa de la Zurriola, con un concierto de entrada libre y donde está previsto que también actúe ese mismo día el pianista Jamie Cullum. Se despide en una gira internacional, 'Fare Thee Well Tour', que incluye cuatro conciertos en España.

FESTIVAL DE GUADALAJARA CAMPOS DE LAVANDA

