Los corresponsales de COPE: en la Europa confinada los escaparates siguen con la ropa de Nochevieja

El nuevo coronavirus avanza por todo el planeta sumando más de 2,4 millones de fallecidos y más de 112,1 millones personas infectadas. Este miércoles en 'Herrera en COPE' los corresponsales de la cadena han hecho una radiografía de la pandemia a lo largo y ancho del globo. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ha dicho que hace un año que murió la primera persona a causa del virus y ahora hay más de medio millón de muertos, más de los decesos registrados en la I y en la II Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam juntas. Pese a ello, hay una caída de casi el 40% en la cifra de fallecidos. “El ritmo de vacunación sigue bastante fuerte” con casi 20 millones de personas totalmente vacunadas.

En Bélgica, José Luis Concejero ha dicho que hay políticos que han reconocido que no han cumplido las normas sanitarias dictadas por el Gobierno. “Es habitual que no se respeten” por los ciudadanos también, ha dicho el periodista, lo que está generando dudas sobre el diseño de un protocolo de desconfinamiento para marzo, abril o mayo. Los expertos dicen que si se aplica en marzo o abril habrá una tercera ola.

Asunción Serena ha dicho que en Francia el Gobierno se resiste a reconfinar a la población, aunque Macron ha impuesto restricciones locales en zonas como Niza o Dunkerque ya que la cepa inglesa ha disparado los contagios en ambas zonas fronterizas. Además, los youtubers a los que desafió Macron con un reto que consistía en realizar un vídeo donde promocionaran el respeto a las medidas sanitarias frente a la COVID-19 ha sido superado al alcanzar los 10 millones de visualizaciones. Por eso, el presidente debe ahora recibirlosen el Palacio del Elíseo para que puedan hacerle uno de sus conocidos cuestionarios.

Rosalía Sánchez ha dicho que en Alemania la incidencia está por debajo de 60 casos por cien mil habitantes, aunque el país sigue confinado. Las tiendas de ropa van a presentar una gran demanda contra el Estado porque consideran desproporcionado el cierre, a pesar de que reciben en ayudas estatales el 75% de sus ingresos del año pasado. “Vas a un centro comercial y ves las tiendas de ropa con la ropa de nochevieja en el escaparate”, ha dicho la periodista.

En Reino Unido, Paloma García Ovejero ha dicho que “hay fecha de libertad supeditada a los números”, pues el confinamiento terminará el 21 de junio. El 8 de marzo los niños volverán al colegio y los mayores podrán ver a una persona fuera de casa. Hasta ahora, puedes bajar una vez al día a la calle a hacer deporte.

Eva Fernández ha dicho que a mediados de marzo se pondrá en marcha en Italia un test que dirá con qué variante de la covid se han infectado las personas, aunque se duda de su efectividad porque no hay posibilidad de escoger vacunas por variante. El país ha experimentado un aumento de los casos por la variante británica. Mientras, la República de San Marino, que no forma parte de la Unión Europea, ha comprado la vacuna rusa, que no ha sido validada por la Unión, y que inoculará a sus ciudadanos.

En Portugal, Begoña Íñiguez ha dicho que la situación se está controlando después de 40 días de confinamiento. “Los escaparates de las tiendas también están con la ropa de rebajas de finales de diciembre” y las personas “están muy cansadas” porque no hay fecha de fin de confinamiento, aunque todo apunta a que será después de Semana Santa.

Hasta ahora, el país más afectado por la pandemia en términos absolutos es Estados Unidos, con más de 28,2 millones de contagios y por encima de los 502.000 fallecimientos, seguido de India, que supera los 11 millones de casos y las 156.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los diez millones de diagnosticados y acumula más de 248.000 decesos.