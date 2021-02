Los corresponsales de COPE, ante la covid: Preocupación por la variante de Kent, que puede escapar a la vacuna

El nuevo coronavirus avanza por todo el planeta sumando más de 2,3 millones de fallecidos y más de 106,9 millones personas infectadas. Este miércoles los corresponsales de COPE han hecho una radiografía de la pandemia a lo largo y ancho del globo. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ha dicho que caen los contagios y las hospitalizaciones en el país, pero han aumentado los fallecidos con más de tres mil decesos al día. En cuando a las vacunas, se acercan al millón y medio de dosis puestas al día, como había dicho el presidente Biden.

En Bruselas, José Luis Concejero ha dicho que Ursula von der Leyen ha reconocido errores en lo que respecta a las vacunas porque no contaba con que los procesos de producción y distribución fueran tan lentos. Por otro lado, Bélgica va a abrir las peluquerías, aunque no la hosteleria. Hasta que no haya 800 contagios al día durante una semana no se deberían aliviar las medidas, dicen los expertos, aunque el país supera los dos mil casos diarios.

Asunción Serena ha dicho que en Francia algunos especialistas están pidiendo un nuevo confinamiento “estricto”, aunque el Gobierno apuesta por no volver a confinar, si bien los contagios derivados de la variante inglesa están creciendo de forma exponencial.

En Alemania, Rosalía Sanchez ha dicho que a las dos de la tarde se sabrá si el país continúa con las restricciones, como quiere Merkel, o no. Este miércoles, además, empieza a funcionar una planta de BioNTech de la que se esperan conseguir 60 millones de dosis de la vacuna a la semana, lo que acelerará el ritmo de vacunción en Europa.

Paloma García Ovejero ha dicho que en Reino Unido hay preocupación por la “variante de Kent” del coronavirus, que fue encontrada en Bristol. La consideran “preocupante” porque podría escapar a la inmunidad y resistir a la vacuna. NERVTAG, el Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes, teme que la llamada nueva variante Kent pueda ser “altamente transmisible”.

En Italia, Eva Fernández ha dicho que a partir de Semana Santa las autoridades dicen que comenzará la vacunación masiva. Ahora la inoculación del medicamento está comenzando en los mayores de 80 años. La corresponsal, que acompañará al Papa a Irak, ha recibido la primera dosis de la vacuna. “Si alguno, a pesar de estar vacunado, tiene covid, nos queremos en Irak. No volvemos”, ha dicho.

Begoña Íñiguez ha dicho que en Portugal se mantienen las fronteras cerradas hasta el 1 de marzo y puede que el confinamiento durante 60 días. “Lo único que podemos hacer es pasear. También tenemos los colegios cerrados”, ha dicho. Aunque las muertes son altas, con 203 decesos este martes, caen los contagios.

El país más afectado es Estados Unidos, con más de 27,1 millones de contagios y por encima de los 468.000 fallecimientos, seguido de India, que supera los 10,8 millones de casos y las 155.000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 9,5 millones de diagnosticados y acumula más de 233.000 decesos. Por detrás, se encuentran Reino Unido, Rusia, Francia y España, que superan los tres millones de contagios. Italia, Turquía, Alemania y Colombia, por su parte, ya rebasan los dos millones. En Europa, superan también el millón de casos Polonia, Ucrania, República Checa y Países Bajos. En el resto del mundo, también rebasan esa cifra Argentina, México, Irán, Perú, Sudáfrica e Indonesia.