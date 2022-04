Los Beckham, víctimas de un robo en su casa de objetos valorados en miles de dólares: "Con ellos dentro"

Este miércoles, María José Navarro ha vuelto a participar en 'Herrera en COPE' al frente de su sección 'Las revistas del corazón', dedicada a hacer un repaso de las noticias más llamativas de la crónica social. "Antes de nada, dejen en paz a Concha Velasco y a sus hijos también", pide la colaboradora. "Es que ahora hay que enseñar también las nuevas instalaciones de la residencia. Déjenles en paz. Basta este tema, por favor. Un poco de respeto al dolor", pide.

En primer lugar, la comunicadora ha hablado la comentada boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot. Entre todos los detalles de este enlace, han destacado algunas polémicas como que los novios entraron a comer a las 16:00 horas de la tarde por estar haciéndose el reportaje de las fotos de la boda. Otro de los momentos más destacados estuvo protagonizado por Iñigo Onieva: "Los vestidos de ella no están siendo sorpresa porque el novio de Tamara Falcó hizo fotos y las publicó en redes sociales, cuando se suponía que era una sorpresa".

Luego, ha llegado el momento de analizar la portada de 'Semana', la que ha sido acaparada por el reencuentro de Enrique Ponce y Ana Soria. Los compromisos profesionales del torero le obligan a estar fuera de Almería de forma habitual, lo que le separa de su pareja. Es por esto por lo que, muy enamorados, no dudaron en mostrar su afecto en público al reencontrarse tras días separados. "Quique, está bien que quieras a tu novia. Pero una cosa es quererla y otra es que no haya parte del cuerpo a la que no le estés echando mano. Por la calle, no", opinaba Navarro al respecto.

No obstante, uno de los personajes que más está dando que hablar estos últimos días es Ortega Cano. El marido de Ana María Aldón ha pasado por quirófano para hacerse una operación de injerto de cejas, una técnica que se utiliza para mostrar un rostro rejuvenecido y que consiste en repoblar el vello que con el paso de los años suele perder densidad en el rostro. "Se ha sacado pelo de la nuca y se lo ha puesto en las cejas. Tiene heridas, hematomas en los ojos, lleva vendajes... La imagen es algo delicada. No hubiera estado de más, por parte de la clínica, una salida por la parte de atrás", aclara la periodista.

En cuanto a su matrimonio, el torero ha asegurado que "sabe al 100% que su hijo con Ana María Aldón es suyo". Asimismo, "para justificar que Ana María Aldón le ha pedido que le muestre más aprecio públicamente, él ha dicho que ella se toma unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse". Esto es lo que ha confirmado Cano respecto al tratamiento para la depresión con el que sigue su esposa.









"Melendi la ha montado en un hotel de Barcelona"

"Melendi la ha montado en un hotel de Barcelona, se le fue una fiesta de las manos después de un concierto y, al día siguiente, no pudo asistir a una entrevista. En defensa de Melendi, ¿Quién no ha tenido una mañana mala después de una noche de fiesta?", informa la conductora del espacio. Tal y como señala un programa de Mediaset, el cantante molestó al resto de clientes del hotel con gritos, golpes y música. De acuerdo con esta versión, el cantante dejó la nevera de la habitación en la que se hospedaba completamente vacía: "Salió de allí muy perjudicado" y "la gente no podía dormir, estaban todos alucinando". Respecto a la entrevista que canceló, un testigo reconoce que Melendi "no estaría en condiciones de asistir a ningún lugar porque se lo pasó demasiado bien la noche anterior", declara el mencionado medio.

Por otro lado, la familia Beckham ha sido víctima de un robo. David Beckham y Victoria Beckham se encontraban en el piso de abajo de su mansión de Holland Park, al oeste de Londres, cuando, sin darse cuenta, un ladrón entró para llevarse sus pertenencias. Parece que el intruso entró rompiendo una de las ventanas y se llevó varios objetos valorados en miles de dólares. De esto, solo se dio cuenta Cruz Beckham, quien se percató de lo que había sucedido cuando volvió de fiesta en la madrugada. "A los Beckham les robaron en casa con ellos dentro y no se dieron cuenta", dice Navarro muy sorprendida.

Entre todas estas noticias, también destacan que "la viuda de Jaime Ostos vende la casa", "habla la amante del novio de Rocío Flores y desvela las conversaciones que tenían a través de WhatsApp" y las últimas declaraciones de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos: "No le voy a pedir perdón a Teresita, es ella la que me lo tiene que pedir a mí".