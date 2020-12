Lorenzo Amor, en COPE: “La única respuesta del Gobierno a los autónomos ha sido subirles la cuota”

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha celebrado los 40 años de autonomía que ha cumplido la comunidad. Según ha dicho, “Andalucía está batiendo récord de afiliación de autónomos a pesar de la pandemia. Hay 548 mil autónomos” y en el territorio la cifra ha crecido en 8 mil desde principios de año.

“A lo largo de este año se han ganado autónomos en todos los sectores menos en tres”, que son el comercio, la hosteleria y las actividades artísticas. “La situacion es compleja y muchos autónomos lo están pasando mal”, ha reconocido, pero pese a ello Andalucía “es una de las cuatro comunidades donde no se pierden autónomos. Está creciendo el transporte, la industria y la agriucultura”. En este sentido, Amor ha dicho que ha sido una buena medida “no cerrar la hostelería, sino mantener la apertura hasta las 6 de la tarde” para hacer frente a la pandemia.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ha denunciado que por cada 100 euros que han perdido los autónomos este año, las administraciones solo les han facilitado 14 euros de ayudas. En Alemania, sin embargo, las ayudas han sido de 70 euros por cada 100. “Los autónomos han perdido 60 mil millones de euros este año y, sin embargo, las administraciones nos han ayudado con 9 mil millones”, ha dicho.

Además, ha denunciado que desde octubre “llevamos oyendo que va a haber un plan de rescate” a sectores como el comercio o la hostelería y este martes hay reunión del Consejo de Ministros y no está en la agenda del Gobierno de Sánchez este plan. “La única respuesta del Gobierno a los autónomos ha sido subirles la cuota” en tres euros, ha dicho. Por eso, ha demandado “sensibilidad” para con ellos.

Por otro lado, ha dicho que desde la llegada de Moreno Bonilla al Palacio de San Telmo Andalucía ha pasado de ser “un infierno fiscal a una comunidad que es amable con los autónomos y las empresas”. Por eso, ha denunciado el acuerdo de Sánchez con ERC para armonizar los impuestos porque son “los campeones del gasto público. Hay que saber gestionar. Con reducción de impuestos Andalucía ha ingresado más fiscalmente”, ha apuntado.

Lorenzo Amor ha dicho que los ERTE impulsados por el Ministerio de Trabajo han sido “una herramienta que ha funcionado muy bien”, pero “parte de esos 750 mil trabajadores no van a volver a sus puestos de trabajo porque las empresas no los van a poder mantener”, ha lamentado. “El SEPE ha tenido dificultades por la enorme avalancha de ERTE y porque no se estaba preparado. Hay gente que todavía no ha cobrado los ERTE”, ha añadido.

Por último, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos se ha mostrado “optimista” en lo que respecta a al recuperación económica, aunque “el año 2021 va a seguir siendo un año negro en el que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus”. Quizás en julio puede haber “una ligera recuperación de la economía, pero no la veo tan intensa como algunos vaticinan”, ha dicho.